Додано: Сер 11 бер, 2020 07:21

Striker написав: ...а то кред. рейтинг уже до 440 упал, т.к. увеличилась кред. нагрузка. ...а то кред. рейтинг уже до 440 упал, т.к. увеличилась кред. нагрузка.

Striker написав: Хочу дропнуть КЛ на привате с 40к до 15-20к... Просто не хочется терять оплату частями размером 26к. Хочу дропнуть КЛ на привате с 40к до 15-20к... Просто не хочется терять оплату частями размером 26к.

Striker написав: ...и ещё надеюсь, что ТАС сдвинет с 0 со временем. ...и ещё надеюсь, что ТАС сдвинет с 0 со временем.

Striker написав: Как приват реагирует на понижение КЛ? Как приват реагирует на понижение КЛ?

А как-то могло быть иначе?Кроме нагрузки, на рейтинг повлияли запросы на кредит, соотношение количества открытых кредитных договоров к закрытым. Ну и другие факторы.С установкой нового лимита измениться и лимит по ОЧ. Сейчас лимит ОЧ = лимиту по кредитке, за вычетом непогашенных рассрочек.Если будите активно пользоваться картой, переведёте в него получение ЗП и/или оформите депоз на кошерную сумму и потом его заберёте. Возможно, ТАС захочет дать с такой кредитной нагрузкой.Если будешь просить ТАС повысить кредитный лимит по текущей карте, то он может не стучаться в УБКИ. В этом случае ты приходишь локальный скоринг.Отреагировать может не только Приват, но все и остальные участники-наблюдатели твоей кредитной истории.PS Банкиры готовы дать деньги, когда тебе не нужны. И наоборот )