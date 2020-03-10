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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8471847284738474
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:23

Вопрос. Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся? Или надо обязательно перевыпускать карту? И можно ли пополнять заэкспайрнную карту?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:35

  rudnitep написав:Вопрос. Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся? Или надо обязательно перевыпускать карту? И можно ли пополнять заэкспайрнную карту?

теоретически пополнять можно, но лучше перевыпустить карта с 0 может исчезнуть из П24 (если я с А24 не путаю)
Одно время писали, что старыми картами даже пару месяцев еще в магазинах платили.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 06:00

Re: Приватбанк

  rudnitep написав:Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся?
Фактически ОЧ подвязываеться к счёту и списание с него идёт. Если пополнение по номеру карты не работает, то можно пополнять по IBAN.

PS В новом Приват24 эту карту можно перевыпустить на цифровую карту, если банк это не сделает автоматически.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:04

Re: Приватбанк

  rudnitep написав:Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся?

Да.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:42

Хочу дропнуть КЛ на привате с 40к до 15-20к, а то кред. рейтинг уже до 440 упал, т.к. увеличилась кред. нагрузка. А надо ещё оформить 1-2 кредитки в других банках, и ещё надеюсь, что ТАС сдвинет с 0 со временем. Как приват реагирует на понижение КЛ? Просто не хочется терять оплату частями размером 26к.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:21

Re: Приватбанк

  Striker написав:...а то кред. рейтинг уже до 440 упал, т.к. увеличилась кред. нагрузка.
А как-то могло быть иначе? :D
Кроме нагрузки, на рейтинг повлияли запросы на кредит, соотношение количества открытых кредитных договоров к закрытым. Ну и другие факторы.

  Striker написав:Хочу дропнуть КЛ на привате с 40к до 15-20к... Просто не хочется терять оплату частями размером 26к.
С установкой нового лимита измениться и лимит по ОЧ. Сейчас лимит ОЧ = лимиту по кредитке, за вычетом непогашенных рассрочек.

  Striker написав:...и ещё надеюсь, что ТАС сдвинет с 0 со временем.
Если будите активно пользоваться картой, переведёте в него получение ЗП и/или оформите депоз на кошерную сумму и потом его заберёте. Возможно, ТАС захочет дать с такой кредитной нагрузкой. :D

Если будешь просить ТАС повысить кредитный лимит по текущей карте, то он может не стучаться в УБКИ. В этом случае ты приходишь локальный скоринг.

  Striker написав:Как приват реагирует на понижение КЛ?
Отреагировать может не только Приват, но все и остальные участники-наблюдатели твоей кредитной истории.

PS Банкиры готовы дать деньги, когда тебе не нужны. И наоборот )
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:28

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Сейчас лимит ОЧ = лимиту по кредитке, за вычетом непогашенных рассрочек.

У меня разница между кредитным лимитом и лимитом ОЧ в 2,5 раза.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:31

Re: Приватбанк

ingtrans, если лимит не изменял в ближайшее время, то скорее лимит по ОЧ поставили по предварительному кредитному лимиту. Грубо говоря, до этой суммы ты можешь поднять лимит по карте без лишних телодвижений.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:38

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:ingtrans, если лимит не изменял в ближайшее время, то скорее лимит по ОЧ поставили по предварительному кредитному лимиту. Грубо говоря, до этой суммы ты можешь поднять лимит по карте без лишних телодвижений.

Лимит могу поставить и больше, только мне не нужно. Но суть в том, что кредитный лимит и лимит ОЧ в общем случае не равны. Соответственно, не еще факт, что ручное уменьшение кредитного лимита повлечет за собой автоматическое уменьшение лимита ОЧ до того же уровня.
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ingtrans
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