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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:23
Вопрос. Если экспайрится карта, к которой привязана оплата частями,то последующие платежи по ОЧ будут с нее списыватся? Или надо обязательно перевыпускать карту? И можно ли пополнять заэкспайрнную карту?
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:35
теоретически пополнять можно, но лучше перевыпустить карта с 0 может исчезнуть из П24 (если я с А24 не путаю)
Одно время писали, что старыми картами даже пару месяцев еще в магазинах платили.
Додано: Вів 10 бер, 2020 06:00
Re: Приватбанк
Фактически ОЧ подвязываеться к счёту и списание с него идёт. Если пополнение по номеру карты не работает, то можно пополнять по IBAN.
PS В новом Приват24 эту карту можно перевыпустить на цифровую карту, если банк это не сделает автоматически.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:04
Re: Приватбанк
Да.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:42
Хочу дропнуть КЛ на привате с 40к до 15-20к, а то кред. рейтинг уже до 440 упал, т.к. увеличилась кред. нагрузка. А надо ещё оформить 1-2 кредитки в других банках, и ещё надеюсь, что ТАС сдвинет с 0 со временем. Как приват реагирует на понижение КЛ? Просто не хочется терять оплату частями размером 26к.
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:21
Re: Приватбанк
А как-то могло быть иначе?
Кроме нагрузки, на рейтинг повлияли запросы на кредит, соотношение количества открытых кредитных договоров к закрытым. Ну и другие факторы.
С установкой нового лимита измениться и лимит по ОЧ. Сейчас лимит ОЧ = лимиту по кредитке, за вычетом непогашенных рассрочек.
Если будите активно пользоваться картой, переведёте в него получение ЗП и/или оформите депоз на кошерную сумму и потом его заберёте. Возможно, ТАС захочет дать с такой кредитной нагрузкой.
Если будешь просить ТАС повысить кредитный лимит по текущей карте, то он может не стучаться в УБКИ. В этом случае ты приходишь локальный скоринг.
Отреагировать может не только Приват, но все и остальные участники-наблюдатели твоей кредитной истории.
PS Банкиры готовы дать деньги, когда тебе не нужны. И наоборот )
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Додано: Сер 11 бер, 2020 07:28
Re: Приватбанк
У меня разница между кредитным лимитом и лимитом ОЧ в 2,5 раза.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:31
Re: Приватбанк
ingtrans, если лимит не изменял в ближайшее время, то скорее лимит по ОЧ поставили по предварительному кредитному лимиту. Грубо говоря, до этой суммы ты можешь поднять лимит по карте без лишних телодвижений.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:38
Re: Приватбанк
Лимит могу поставить и больше, только мне не нужно. Но суть в том, что кредитный лимит и лимит ОЧ в общем случае не равны. Соответственно, не еще факт, что ручное уменьшение кредитного лимита повлечет за собой автоматическое уменьшение лимита ОЧ до того же уровня.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:43
Коллеги, подскажите, если у человека (не я) есть КДВ голд и УниГолд, и он за них платит 20 грн/мес, то есть ли возможность сделать так, чтобы голд-статус стал бесплатным?
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