Колись депо 50000 було халявним пропуском в Голд клуб.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56
Колись депо 50000 було халявним пропуском в Голд клуб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:59
Квесторе_поверніться,
да, я помню. Два вопроса: работает ли это сейчас? и если уже есть платный голд-статус, переведут ли его на бесплатный?
|