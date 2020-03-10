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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8472847384748475
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56

  Driver написав:Коллеги, подскажите, если у человека (не я) есть КДВ голд и УниГолд, и он за них платит 20 грн/мес, то есть ли возможность сделать так, чтобы голд-статус стал бесплатным? :D

Колись депо 50000 було халявним пропуском в Голд клуб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:59

Квесторе_поверніться,
да, я помню. Два вопроса: работает ли это сейчас? и если уже есть платный голд-статус, переведут ли его на бесплатный?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:35

  Driver написав:Квесторе_поверніться,
да, я помню. Два вопроса: работает ли это сейчас? и если уже есть платный голд-статус, переведут ли его на бесплатный?

Тут ніхто не юзвє платний Голдклуь.
А шо на 3700 кажуть?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:43

  Квесторе_поверніться написав:Тут ніхто не юзвє платний Голдклуь.
А шо на 3700 кажуть?

У меня тоже бесплатный.
Просто решил помочь человеку приблизиться к категории свинорылов. :D

На 3700 как всегда студенты жуют сопли.
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:03

Re: Приватбанк

  Driver написав:...и если уже есть платный голд-статус, переведут ли его на бесплатный?
Проведите о наличии бесплатного голда можно через сайт заказа карт. Для зайцев пишут объявление, что вы избранный :D

Опция зайца включается по истечении 3 суток и учитывается общий объем сбережений в банке (валюта и грн).

PS Это, если не изменили условия )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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