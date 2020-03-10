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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56
Driver написав:
Коллеги, подскажите, если у человека (не я) есть КДВ голд и УниГолд, и он за них платит 20 грн/мес, то есть ли возможность сделать так, чтобы голд-статус стал бесплатным?
Колись депо 50000 було халявним пропуском в Голд клуб.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:59
Квесторе_поверніться,
да, я помню. Два вопроса: работает ли это сейчас? и если уже есть платный голд-статус, переведут ли его на бесплатный?
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Driver
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:35
Driver написав:Квесторе_поверніться,
да, я помню. Два вопроса: работает ли это сейчас? и если уже есть платный голд-статус, переведут ли его на бесплатный?
Тут ніхто не юзвє платний Голдклуь.
А шо на 3700 кажуть?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:43
Квесторе_поверніться написав:
Тут ніхто не юзвє платний Голдклуь.
А шо на 3700 кажуть?
У меня тоже бесплатный.
Просто решил помочь человеку приблизиться к категории свинорылов.
На 3700 как всегда студенты жуют сопли.
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Driver
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Додано: Сер 11 бер, 2020 16:03
Driver написав:
...и если уже есть платный голд-статус, переведут ли его на бесплатный?
Проведите о наличии бесплатного голда можно через сайт заказа карт. Для зайцев пишут объявление, что вы избранный
Опция зайца включается по истечении 3 суток и учитывается общий объем сбережений в банке (валюта и грн).
PS Это, если не изменили условия )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:43
MASolomko написав:
Опция зайца включается по истечении 3 суток и учитывается общий объем сбережений в банке (валюта и грн).
PS Это, если не изменили условия )
Вони ж ніби вводили умову, що враховуються лише депо від трьох місяців і просто закинути на Прихват-вклад не проходило. Чи я щось плутаю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:00
MASolomko написав:
С установкой нового лимита измениться и лимит по ОЧ. Сейчас лимит ОЧ = лимиту по кредитке, за вычетом непогашенных рассрочек.
Где-то так и есть, +/- 1 тыс. В общем, тогда до 20-25 опускать буду.
Если будите активно пользоваться картой, переведёте в него получение ЗП и/или оформите депоз на кошерную сумму и потом его заберёте. Возможно, ТАС захочет дать с такой кредитной нагрузкой.
Я на Б5 сейчас храню приличную сумму, может зачтется в будущем)
Отреагировать может не только Приват, но все и остальные участники-наблюдатели твоей кредитной истории.
Снижение кред. нагрузки в плюс же должно пойти по логике.
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Striker
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:25
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:53
Striker
У мене за 3 місяці після отримання кредитки А-Банки рейтинг відновився до попереднього значення, Прихват повернув ліміт на ОЧ. Може вам краще просто почекати? Корезоїд не любить, коли люди самостійно знижують ліміт - потім можуть бути складнощі з тим, щоб підняти назад.
sens написав:
https://vchaspik.ua/ukraina/475025-v-ukraine-nachali-blokirovat-bankovskie-scheta-za-neoplachennye-shtrafy-za-narushenie или зачем нужен счет в госбанке
Для цього взагалі є законні підстави, враховуючи ЦК і Конституцію?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:17
klug написав:
У мене за 3 місяці після отримання кредитки А-Банки рейтинг відновився до попереднього значення, Прихват повернув ліміт на ОЧ. Може вам краще просто почекати? Корезоїд не любить, коли люди самостійно знижують ліміт - потім можуть бути складнощі з тим, щоб підняти назад.
Мне на привате лимит нужен в основном для оплаты частями, лимит по ОЧ вроде как зависит от основного лимита. Мне лимит 40к не сильно нужен, лишнюю нагрузку даёт. Думаю уменьшить вдвое.
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Striker
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