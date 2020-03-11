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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:14
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Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 11 бер, 2020 22:34, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:24
Усе на власний ризик. Залежність між ОЧ і основним лімітом нелінійна: зараз у мене ОЧ 80% від основного, перед тим було 0% від основного, перед тим було 50%. Ну і по ОЧ ще є ліміт одноразовий платіж, про що теж не потрібно забувати.
ingtrans
Не та гілка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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