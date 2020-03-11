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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8473847484758476
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:14

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Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 11 бер, 2020 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:24

  Striker написав:
  klug написав:У мене за 3 місяці після отримання кредитки А-Банки рейтинг відновився до попереднього значення, Прихват повернув ліміт на ОЧ. Може вам краще просто почекати? Корезоїд не любить, коли люди самостійно знижують ліміт - потім можуть бути складнощі з тим, щоб підняти назад.

Мне на привате лимит нужен в основном для оплаты частями, лимит по ОЧ вроде как зависит от основного лимита. Мне лимит 40к не сильно нужен, лишнюю нагрузку даёт. Думаю уменьшить вдвое.

Усе на власний ризик. Залежність між ОЧ і основним лімітом нелінійна: зараз у мене ОЧ 80% від основного, перед тим було 0% від основного, перед тим було 50%. Ну і по ОЧ ще є ліміт одноразовий платіж, про що теж не потрібно забувати.

ingtrans
Не та гілка.
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