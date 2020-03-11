klug написав:У мене за 3 місяці після отримання кредитки А-Банки рейтинг відновився до попереднього значення, Прихват повернув ліміт на ОЧ. Може вам краще просто почекати? Корезоїд не любить, коли люди самостійно знижують ліміт - потім можуть бути складнощі з тим, щоб підняти назад.
Мне на привате лимит нужен в основном для оплаты частями, лимит по ОЧ вроде как зависит от основного лимита. Мне лимит 40к не сильно нужен, лишнюю нагрузку даёт. Думаю уменьшить вдвое.
Усе на власний ризик. Залежність між ОЧ і основним лімітом нелінійна: зараз у мене ОЧ 80% від основного, перед тим було 0% від основного, перед тим було 50%. Ну і по ОЧ ще є ліміт одноразовий платіж, про що теж не потрібно забувати.
подскажите пож., я чего-то потерялся... не могу создать новый шаблон, ни в Веб Полной, ни в Веб БЕТА, ни в Приложении. В списке шаблонов нет "добавить", при выполнении платежа, раньше была галка "Сохранить шаблон", теперь нет. А как добавлять шаблоны то ? Спс.