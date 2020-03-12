Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:24
Striker написав: klug написав:
У мене за 3 місяці після отримання кредитки А-Банки рейтинг відновився до попереднього значення, Прихват повернув ліміт на ОЧ. Може вам краще просто почекати? Корезоїд не любить, коли люди самостійно знижують ліміт - потім можуть бути складнощі з тим, щоб підняти назад.
Мне на привате лимит нужен в основном для оплаты частями, лимит по ОЧ вроде как зависит от основного лимита. Мне лимит 40к не сильно нужен, лишнюю нагрузку даёт. Думаю уменьшить вдвое.
Усе на власний ризик. Залежність між ОЧ і основним лімітом нелінійна: зараз у мене ОЧ 80% від основного, перед тим було 0% від основного, перед тим було 50%. Ну і по ОЧ ще є ліміт одноразовий платіж, про що теж не потрібно забувати.
ingtrans
Не та гілка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 12 бер, 2020 00:27
klug написав: sens написав:
https://vchaspik.ua/ukraina/475025-v-ukraine-nachali-blokirovat-bankovskie-scheta-za-neoplachennye-shtrafy-za-narushenie или зачем нужен счет в госбанке
Для цього взагалі є законні підстави, враховуючи ЦК і Конституцію?
Блокирует выконавча служба. Приват только припысы выполняет. Самое забавное что с заблокированной кредитки перестают снимать платежи по оплате частями!!!
WachtAmRhein
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:13
подскажите пож., я чего-то потерялся...
не могу создать новый шаблон, ни в Веб Полной, ни в Веб БЕТА, ни в Приложении. В списке шаблонов нет "добавить", при выполнении платежа, раньше была галка "Сохранить шаблон", теперь нет. А как добавлять шаблоны то ? Спс.
Skiw
Skiw
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:39
Skiw, в полной веб-версии создаёте платёж и отправляете его в Корзину, откроется вкладка Платежи и там будет сохранить шаблон.
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MASolomko
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:49
MASolomko
у меня нет
Skiw
Skiw
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:11
Мизантрóп написав: sens написав:
регистрируют номера на 091 и 094,те что также ноунейм,без регистрации
094 на паспорт всегда был,а
https://www.lycamobile.ua/uk/
рулит
http://www.intertelecom.ua/view/tariff/theonlycountry
- покупается на любой раскладке.
unlock
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:21
MASolomko написав:
Skiw, в полной веб-версии создаёте платёж и отправляете его в Корзину, откроется вкладка Платежи и там будет сохранить шаблон.
а разве приват когда нибудь позволял создавать шаблоны для сэпа и простых переводов на карты? вроде только можно было из корзины повторить платеж, не?
Stringer
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:48
Stringer написав: MASolomko написав:
Skiw, в полной веб-версии создаёте платёж и отправляете его в Корзину, откроется вкладка Платежи и там будет сохранить шаблон.
а разве приват когда нибудь позволял создавать шаблоны для сэпа и простых переводов на карты? вроде только можно было из корзины повторить платеж, не?
после того как вы оплатили сэп - есть кнопка сохранить шаблон ... если ее не нажали то шаблон все равно сохранится автоматом
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IMPRINTER
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:51
Stringer написав:
а разве приват когда нибудь позволял создавать шаблоны для сэпа и простых переводов на карты? вроде только можно было из корзины повторить платеж, не?
Может и нет, но у меня сейчас уже есть 19 таких шаблонов, именно Р2Р. Но уже месяца 2 как не позволяет новые создать.
Кроме того, было такое, когда я отправлял Р2Р и НЕ сохранял в шаблонах - они потом сами появлялись в шаблонах. А теперь тоже такого нет.
Skiw
Skiw
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:39
Skiw, то я написал сохранение шаблона для СЭП. Для P2P сказать не могу, они сами сохранялись (но если удалить шаблон, то повторно он у меня не сохранялся).
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MASolomko
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