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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8474847584768477
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:47

  WachtAmRhein написав:
  klug написав:Блокирует выконавча служба. Приват только припысы выполняет. Самое забавное что с заблокированной кредитки перестают снимать платежи по оплате частями!!!

Любопытно, какие это имеет последствия.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:17

Re: Приватбанк

Здравствуйте. Слышал, что можно снять деньги с карты без процентов, если открыть депозит. Как это работает, если есть только Универсальная карта? Надо обязательно оформить карту для выплат и по окончании депозита выбрать новую карту для возврата или можно все провернуть только с универсальной?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:24

nijizafu Відкрити картку для виплат, ніяк інакше з депо без % не зняти. Відкривають моментальну і безплатну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:41

Re: Приватбанк

  nijizafu написав:можно все провернуть только с универсальной?

1% банк забере собі якщо будете із неї знімати
тому - КДВ ваше все
+50грн !
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greenozon
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