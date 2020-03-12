Любопытно, какие это имеет последствия.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:47
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:17
Re: Приватбанк
Здравствуйте. Слышал, что можно снять деньги с карты без процентов, если открыть депозит. Как это работает, если есть только Универсальная карта? Надо обязательно оформить карту для выплат и по окончании депозита выбрать новую карту для возврата или можно все провернуть только с универсальной?
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:24
nijizafu Відкрити картку для виплат, ніяк інакше з депо без % не зняти. Відкривають моментальну і безплатну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:41
Re: Приватбанк
1% банк забере собі якщо будете із неї знімати
тому - КДВ ваше все
+50грн !
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