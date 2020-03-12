RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8475847684778478>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:47

  WachtAmRhein написав:
  klug написав:Блокирует выконавча служба. Приват только припысы выполняет. Самое забавное что с заблокированной кредитки перестают снимать платежи по оплате частями!!!

Любопытно, какие это имеет последствия.
M-Audio
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 23.03.11
Подякував: 283 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:17

Re: Приватбанк

Здравствуйте. Слышал, что можно снять деньги с карты без процентов, если открыть депозит. Как это работает, если есть только Универсальная карта? Надо обязательно оформить карту для выплат и по окончании депозита выбрать новую карту для возврата или можно все провернуть только с универсальной?
nijizafu
 
Повідомлень: 24
З нами з: 15.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:24

nijizafu Відкрити картку для виплат, ніяк інакше з депо без % не зняти. Відкривають моментальну і безплатну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3258
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:41

Re: Приватбанк

  nijizafu написав:можно все провернуть только с универсальной?

1% банк забере собі якщо будете із неї знімати
тому - КДВ ваше все
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7906
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:05

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Відкрити картку для виплат, ніяк інакше з депо без % не зняти.


не заперечуйте.
Можна, с помощью логариф. линейки ТОЧНО определить СРОК депозита, при котором %% по депозиту будут равны и больше %% за снятие по карте в рамках тарифного плана.
Никогда не говори никогда, возможности карты Универсальная НЕДООЦЕНЕНЫ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:21

Goodman
Согласен - самая недооцененная говнокарта самого большого говнобанка. Недооценена в плане говнистости.
Vorlon
 
Повідомлень: 8147
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Согласен - самая недооцененная говнокарта самого большого говнобанка. Недооценена в плане говнистости.


У Вас сбитый прицел.
У меня вот пример Пумба - 20 го утром купил ваучер на телефон.
Вечером 20-го погасил 90 % ваучера и через пару дней получил СМС о необходимости уплаты обязательно платежа. Еще муха не присела - а уже плати.
в сортах говнистости можно долго разбираться.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:07

Re: Приватбанк

Никогда не пользовался заказом валюты на отделение, нормально работает? Хочу получить Вестерн вечером на КДВ, а потом либо в нал, либо в нал и в другой банк, еще не определился. Не комфортно мне с налом как-то, думаю еще ж с Апокалипсисом не точно, может пока хай полежит на карте здесь :)
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 11.07.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:20

Re: Приватбанк

  Monk23 написав:Никогда не пользовался заказом валюты на отделение, нормально работает?

Работает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 814
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:51

Monk23, нужно через П24 заказать и указать, что валюта под запланированный перевод. Проблем быть не должно.
SHURICK76
 
Повідомлень: 108
З нами з: 13.02.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8475847684778478>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, sauvignon, sonechko, ukrprom2014 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18048)
13.03.2020 17:38
КРИЗИС 2020 (17)
13.03.2020 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.