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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8475847684778478
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:53

Re: Приватбанк

  SHURICK76 написав:указать, что валюта под запланированный перевод.

Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01

  ingtrans написав:
  SHURICK76 написав:указать, что валюта под запланированный перевод.

Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.

Ага, я хотел вначале получить на карту. А потом уже снимать с карты, то есть это уже будет не под перевод.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
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Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:07

Re: Приватбанк

  Monk23 написав:Ага, я хотел вначале получить на карту. А потом уже снимать с карты, то есть это уже будет не под перевод.

Да это вообще не важно, там не указывается причина и происхождение денег, только дата, место и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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