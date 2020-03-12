Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:53
Re: Приватбанк
Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01
Ага, я хотел вначале получить на карту. А потом уже снимать с карты, то есть это уже будет не под перевод.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:07
Re: Приватбанк
Да это вообще не важно, там не указывается причина и происхождение денег, только дата, место и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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