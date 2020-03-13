Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:53
Re: Приватбанк
Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01
Ага, я хотел вначале получить на карту. А потом уже снимать с карты, то есть это уже будет не под перевод.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:07
Re: Приватбанк
Да это вообще не важно, там не указывается причина и происхождение денег, только дата, место и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:54
Re: Приватбанк
Напомните, плс, на Приват-вклад с КДВ и назад без комиссии? Ничего не поменяли? Все в валюте.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:55
Без комиссии.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 14 бер, 2020 01:23
Трудно сказать. Пока только отсутствует списание очередной части. Никто никаких претензий не предъявляет.
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:47
Re: Приватбанк
Через Приват24 производили оплату коммуналки платёжной картой Mastercard другого банка (new card, UKRSIBBANK). До даты валютирования сделали отмену платежа. По выписке в другом банке операция провелась по счёту.
Когда стоит ожидать возврат?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:47
Не скажу именно по привату, но вот в аналогичной ситуации при оплате через другой сервис Сиб показывает возврат (увеличивает остаток по карте) как правило на 3-4 рабочий день после оплаты, хотя потом в выписке видно что фактически деньги вернулись на следующий день после списания.
Мои рефералки:
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:23
Срезал таки лимит с 38.5к до 27к, чтобы хоть немного разгрузиться. Меньше не рискнул, чтобы не терять лимит по ОЧ.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:53
Веселий термінал ПБ сьогодні попався
поповнював карту Уні АБ, все як завжди, в кінці клацаю роздрукувати квитанцію - вилазить НЕ МОЯ ! там світиться ФІО звісно і всі інші дані... крутий банк йопта!
WTF?
2) з якогось дива поповнення, яке робив вище прийшло як квитанція на пошту! Ніколи раніше такого не було
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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