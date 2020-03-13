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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8475847684778478
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:53

Re: Приватбанк

  SHURICK76 написав:указать, что валюта под запланированный перевод.

Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01

  ingtrans написав:
  SHURICK76 написав:указать, что валюта под запланированный перевод.

Так там негде указывать, под что. Просто дата, отделение и сумма.

Ага, я хотел вначале получить на карту. А потом уже снимать с карты, то есть это уже будет не под перевод.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:07

Re: Приватбанк

  Monk23 написав:Ага, я хотел вначале получить на карту. А потом уже снимать с карты, то есть это уже будет не под перевод.

Да это вообще не важно, там не указывается причина и происхождение денег, только дата, место и сумма.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:54

Re: Приватбанк

Напомните, плс, на Приват-вклад с КДВ и назад без комиссии? Ничего не поменяли? Все в валюте.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:55

  Monk23 написав:Напомните, плс, на Приват-вклад с КДВ и назад без комиссии? Ничего не поменяли? Все в валюте.

Без комиссии.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 01:23

  M-Audio написав:
  WachtAmRhein написав:
  klug написав:Блокирует выконавча служба. Приват только припысы выполняет. Самое забавное что с заблокированной кредитки перестают снимать платежи по оплате частями!!!

Любопытно, какие это имеет последствия.


Трудно сказать. Пока только отсутствует списание очередной части. Никто никаких претензий не предъявляет.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:47

Re: Приватбанк

Через Приват24 производили оплату коммуналки платёжной картой Mastercard другого банка (new card, UKRSIBBANK). До даты валютирования сделали отмену платежа. По выписке в другом банке операция провелась по счёту.

Когда стоит ожидать возврат?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:47

  MASolomko написав:Через Приват24 производили оплату коммуналки платёжной картой Mastercard другого банка (new card, UKRSIBBANK). До даты валютирования сделали отмену платежа. По выписке в другом банке операция провелась по счёту.

Когда стоит ожидать возврат?

Не скажу именно по привату, но вот в аналогичной ситуации при оплате через другой сервис Сиб показывает возврат (увеличивает остаток по карте) как правило на 3-4 рабочий день после оплаты, хотя потом в выписке видно что фактически деньги вернулись на следующий день после списания.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:23

Срезал таки лимит с 38.5к до 27к, чтобы хоть немного разгрузиться. Меньше не рискнул, чтобы не терять лимит по ОЧ.
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Веселий термінал ПБ сьогодні попався
поповнював карту Уні АБ, все як завжди, в кінці клацаю роздрукувати квитанцію - вилазить НЕ МОЯ ! там світиться ФІО звісно і всі інші дані... крутий банк йопта!

WTF?

2) з якогось дива поповнення, яке робив вище прийшло як квитанція на пошту! Ніколи раніше такого не було
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greenozon
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