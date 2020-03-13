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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:05
Re: Приватбанк
Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:52
Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.
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