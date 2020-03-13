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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8476847784788479
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:05

Re: Приватбанк

Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:52

  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?

Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:15

  klug написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?

Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.

На Мою карту в Моєму банку не заплатите...за прийом. :)
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  #<1 ... 8476847784788479
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