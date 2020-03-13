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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:05
Re: Приватбанк
Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:52
Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 14 бер, 2020 15:15
На Мою карту в Моєму банку не заплатите...за прийом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:16
Re: Приватбанк
Подскажите плиз.
При онлайн обмене гривны на $, € зачисление на КДВ будет с комиссией 0,5% или нет????
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:25
Re: Приватбанк
С комиссией.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:03
Re: Приватбанк
Кому то обнуляли лимит по оплате частями с формулировкой:
"Нажаль, на даному етапі банк не може запропонувати Вам послугу «Оплата частинами». Для доступності послуги рекомендуємо погасити прострочену заборгованість Вашим близьким родичам."?
Сам клиент банка более десяти лет с идеальной историей. По этой услуге в данный момент открыто две рассрочки.
Может это месть банка, что я рассрочку плачУ со своих ) ну так проценты платит магазин. И раньше было, что бы лимит прыгал с 25ти на 0 и обратно на 25. Но что бы при открытых договорах...
Размер имеет значение.
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20
А что по линии родни? Должники есть?
Мои рефералки:
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