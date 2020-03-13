Додано: Суб 14 бер, 2020 14:05

Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?

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