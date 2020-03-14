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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8476847784788479
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:05

Re: Приватбанк

Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:52

  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?

Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:15

  klug написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?

Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.

На Мою карту в Моєму банку не заплатите...за прийом. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:16

Re: Приватбанк

Подскажите плиз.
При онлайн обмене гривны на $, € зачисление на КДВ будет с комиссией 0,5% или нет????
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:25

Re: Приватбанк

  gkost05 написав:При онлайн обмене гривны на $, € зачисление на КДВ будет с комиссией 0,5% или нет????

С комиссией.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:03

Re: Приватбанк

Кому то обнуляли лимит по оплате частями с формулировкой:
"Нажаль, на даному етапі банк не може запропонувати Вам послугу «Оплата частинами». Для доступності послуги рекомендуємо погасити прострочену заборгованість Вашим близьким родичам."?

Сам клиент банка более десяти лет с идеальной историей. По этой услуге в данный момент открыто две рассрочки.
Может это месть банка, что я рассрочку плачУ со своих ) ну так проценты платит магазин. И раньше было, что бы лимит прыгал с 25ти на 0 и обратно на 25. Но что бы при открытых договорах...
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20

  2XL написав:Кому то обнуляли лимит по оплате частями с формулировкой:
"Нажаль, на даному етапі банк не може запропонувати Вам послугу «Оплата частинами». Для доступності послуги рекомендуємо погасити прострочену заборгованість Вашим близьким родичам."?

Сам клиент банка более десяти лет с идеальной историей. По этой услуге в данный момент открыто две рассрочки.
Может это месть банка, что я рассрочку плачУ со своих ) ну так проценты платит магазин. И раньше было, что бы лимит прыгал с 25ти на 0 и обратно на 25. Но что бы при открытых договорах...

А что по линии родни? Должники есть?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:21

Re: Приватбанк

Flamingo написав:
  2XL написав:Кому то обнуляли лимит по оплате частями с формулировкой:
"Нажаль, на даному етапі банк не може запропонувати Вам послугу «Оплата частинами». Для доступності послуги рекомендуємо погасити прострочену заборгованість Вашим близьким родичам."?

Сам клиент банка более десяти лет с идеальной историей. По этой услуге в данный момент открыто две рассрочки.
Может это месть банка, что я рассрочку плачУ со своих ) ну так проценты платит магазин. И раньше было, что бы лимит прыгал с 25ти на 0 и обратно на 25. Но что бы при открытых договорах...

А что по линии родни? Должники есть?
Пока точно не известно. А если даже и есть? Со мной банк ни один выданный кредит не согласовывал.

Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:08

  2XL написав:Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.

Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?
Striker
 
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