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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:05
Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:52
Oktawa написав:
Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?
Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:15
klug написав: Oktawa написав:
Подскажите, кто знает, можно ли через приват24 перевести деньги на карту Ощадбанка по номеру карты?
Звичайно ж можна! Причому заплатите комісію у Прихваті за відправку і у Ощаді за прийом - усе для зручності клієнтів.
На Мою карту в Моєму банку не заплатите...за прийом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 18:16
Подскажите плиз.
При онлайн обмене гривны на $, € зачисление на КДВ будет с комиссией 0,5% или нет????
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gkost05
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Додано: Суб 14 бер, 2020 18:25
gkost05 написав:
При онлайн обмене гривны на $, € зачисление на КДВ будет с комиссией 0,5% или нет????
С комиссией.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:03
Кому то обнуляли лимит по оплате частями с формулировкой:
"Нажаль, на даному етапі банк не може запропонувати Вам послугу «Оплата частинами». Для доступності послуги рекомендуємо погасити прострочену заборгованість Вашим близьким родичам."?
Сам клиент банка более десяти лет с идеальной историей. По этой услуге в данный момент открыто две рассрочки.
Может это месть банка, что я рассрочку плачУ со своих ) ну так проценты платит магазин. И раньше было, что бы лимит прыгал с 25ти на 0 и обратно на 25. Но что бы при открытых договорах...
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20
2XL написав:
Кому то обнуляли лимит по оплате частями с формулировкой:
"Нажаль, на даному етапі банк не може запропонувати Вам послугу «Оплата частинами». Для доступності послуги рекомендуємо погасити прострочену заборгованість Вашим близьким родичам."?
Сам клиент банка более десяти лет с идеальной историей. По этой услуге в данный момент открыто две рассрочки.
Может это месть банка, что я рассрочку плачУ со своих ) ну так проценты платит магазин. И раньше было, что бы лимит прыгал с 25ти на 0 и обратно на 25. Но что бы при открытых договорах...
А что по линии родни? Должники есть?
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 14 бер, 2020 21:21
Flamingo написав: 2XL написав:
Кому то обнуляли лимит по оплате частями с формулировкой:
"Нажаль, на даному етапі банк не може запропонувати Вам послугу «Оплата частинами». Для доступності послуги рекомендуємо погасити прострочену заборгованість Вашим близьким родичам."?
Сам клиент банка более десяти лет с идеальной историей. По этой услуге в данный момент открыто две рассрочки.
Может это месть банка, что я рассрочку плачУ со своих ) ну так проценты платит магазин. И раньше было, что бы лимит прыгал с 25ти на 0 и обратно на 25. Но что бы при открытых договорах...
А что по линии родни? Должники есть?
Пока точно не известно. А если даже и есть? Со мной банк ни один выданный кредит не согласовывал.
Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Нед 15 бер, 2020 07:08
2XL написав:
Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.
Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?
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Striker
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