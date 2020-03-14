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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8477847884798480
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:03

  2XL написав:
Striker написав:
  2XL написав:Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.

Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?
0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло.

Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:36

  Striker написав:
  2XL написав:Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.

Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?


Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:38

  Striker написав:
  2XL написав:
Striker написав:Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?
0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло.

Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое?


60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.
Shaman
 
Повідомлень: 29
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Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 8477847884798480
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