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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8477847884798480
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:03

  2XL написав:
Striker написав:
  2XL написав:Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.

Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?
0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло.

Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:36

  Striker написав:
  2XL написав:Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.

Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?


Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:38

  Striker написав:
  2XL написав:
Striker написав:Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?
0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло.

Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое?


60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.
Shaman
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:16

  Shaman написав:Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват

Моно сильно проигрывает Привату по длительности оплаты частями. Где у Привата 12 частей, у Моно - всего 5, у А-банка - тоже 5 или чуть больше.
Striker
 
Повідомлень: 241
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:24

  Shaman написав:60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.

Вот здесь пишут такое:
Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:
· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет
· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара
· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.
· Срок кредитования — 12-36 месяцев
· Годовая процентная ставка — 0,01%
· Разовая комиссия — 0%
· Страховка разовая – 5%
· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%
· Досрочное погашение без дополнительных комиссий

Ну и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так.
Striker
 
Повідомлень: 241
З нами з: 15.02.20
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:00

  Striker написав:
  Shaman написав:60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.

Вот здесь пишут такое:
Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:
· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет
· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара
· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.
· Срок кредитования — 12-36 месяцев
· Годовая процентная ставка — 0,01%
· Разовая комиссия — 0%
· Страховка разовая – 5%
· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%
· Досрочное погашение без дополнительных комиссий

Ну и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так.


это Вы походу цитируете обычный кредит у Альфы. Я говорю, когда у Вас есть кредитка, и вы по ней оформляете покупку. Как в оплате частями - срок выбираете в магазине, банк подтверждает, все - дальше 0,01% если не выйдете из грейс-периода.
комиссия за 11-12 месяцы - это часто бывает у многих банков - если погасить за 10 мес или там 6 мес, то ок, а если больше - банк собирает свои %
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 бер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:02

  Striker написав:
  Shaman написав:Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват

Моно сильно проигрывает Привату по длительности оплаты частями. Где у Привата 12 частей, у Моно - всего 5, у А-банка - тоже 5 или чуть больше.


Оплата частями - очень интересный продукт, который Приват ввел намного раньше остальных, и пока держит лидерство)))
Shaman
 
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  #<1 ... 8477847884798480
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