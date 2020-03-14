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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8477847884798480 Додано: Нед 15 бер, 2020 10:03 2XL написав: Striker написав: 2XL написав: Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику. Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.

Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек? Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек? 0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло. 0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло.

Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое? Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое? Striker Повідомлень: 241 З нами з: 15.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 10:36 Striker написав: 2XL написав: Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику. Печаль не большая. Такие же рассрочки предлагают Альфа, Укрсиб, ОТП на 2 месяца больше и моно на два месяца меньше. Есть где пройтись по базарчику.

Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек? Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек?



Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват Shaman Повідомлень: 31 З нами з: 29.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 10:38 Striker написав: 2XL написав: Striker написав: Так там же комиссию платить ежемесячную надо в этих рассрочках, не? Смысл этих рассрочек? 0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло. 0.01%, как и у Привата. Может это условия для отдельного магазина, не сравнивал с другими. Алло.

Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое? Ну да, 0.01% в льготный период. Читал в теме Альфа-банка, что есть (был?) страховой взнос 5% от всей суммы, рассрочка оформляется 2-3 дня, ещё 60 грн могут содрать непонятно за что. Есть такое?



60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем. 60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем. Shaman Повідомлень: 31 З нами з: 29.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 11:16 Shaman написав: Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват

Моно сильно проигрывает Привату по длительности оплаты частями. Где у Привата 12 частей, у Моно - всего 5, у А-банка - тоже 5 или чуть больше. Моно сильно проигрывает Привату по длительности оплаты частями. Где у Привата 12 частей, у Моно - всего 5, у А-банка - тоже 5 или чуть больше. Striker Повідомлень: 241 З нами з: 15.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 11:24 Shaman написав: 60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем. 60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.

Вот здесь пишут такое:

Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:

· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет

· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара

· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.

· Срок кредитования — 12-36 месяцев

· Годовая процентная ставка — 0,01%

· Разовая комиссия — 0%

· Страховка разовая – 5%

· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%

· Досрочное погашение без дополнительных комиссий



Ну и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так. Вотпишут такое:Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.· Срок кредитования — 12-36 месяцев· Годовая процентная ставка — 0,01%· Разовая комиссия — 0%· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%· Досрочное погашение без дополнительных комиссийНу и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так. Striker Повідомлень: 241 З нами з: 15.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 12:00 Striker написав: Shaman написав: 60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем. 60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.

Вот здесь пишут такое:

Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:

· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет

· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара

· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.

· Срок кредитования — 12-36 месяцев

· Годовая процентная ставка — 0,01%

· Разовая комиссия — 0%

· Страховка разовая – 5%

· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%

· Досрочное погашение без дополнительных комиссий



Ну и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так. Вотпишут такое:Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.· Срок кредитования — 12-36 месяцев· Годовая процентная ставка — 0,01%· Разовая комиссия — 0%· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%· Досрочное погашение без дополнительных комиссийНу и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так.



это Вы походу цитируете обычный кредит у Альфы. Я говорю, когда у Вас есть кредитка, и вы по ней оформляете покупку. Как в оплате частями - срок выбираете в магазине, банк подтверждает, все - дальше 0,01% если не выйдете из грейс-периода.

комиссия за 11-12 месяцы - это часто бывает у многих банков - если погасить за 10 мес или там 6 мес, то ок, а если больше - банк собирает свои % это Вы походу цитируете обычный кредит у Альфы. Я говорю, когда у Вас есть кредитка, и вы по ней оформляете покупку. Как в оплате частями - срок выбираете в магазине, банк подтверждает, все - дальше 0,01% если не выйдете из грейс-периода.комиссия за 11-12 месяцы - это часто бывает у многих банков - если погасить за 10 мес или там 6 мес, то ок, а если больше - банк собирает свои % Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 бер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз. Shaman Повідомлень: 31 З нами з: 29.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 12:02 Striker написав: Shaman написав: Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват Альфа и моно сейчас развивают свой аналог Оплаты частями, без %. Точнее Альфа развивает, а Моно давно уже представлен в тех же магазинах, что и Приват

Моно сильно проигрывает Привату по длительности оплаты частями. Где у Привата 12 частей, у Моно - всего 5, у А-банка - тоже 5 или чуть больше. Моно сильно проигрывает Привату по длительности оплаты частями. Где у Привата 12 частей, у Моно - всего 5, у А-банка - тоже 5 или чуть больше.



Оплата частями - очень интересный продукт, который Приват ввел намного раньше остальных, и пока держит лидерство))) Оплата частями - очень интересный продукт, который Приват ввел намного раньше остальных, и пока держит лидерство))) Shaman Повідомлень: 31 З нами з: 29.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8477847884798480 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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