Shaman написав:60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.
Вот здесь пишут такое: Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»: · Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет · Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара · Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн. · Срок кредитования — 12-36 месяцев · Годовая процентная ставка — 0,01% · Разовая комиссия — 0% · Страховка разовая – 5% · Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3% · Досрочное погашение без дополнительных комиссий
Ну и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так.
Shaman написав:60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.
Вот здесь пишут такое: Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»: · Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет · Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара · Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн. · Срок кредитования — 12-36 месяцев · Годовая процентная ставка — 0,01% · Разовая комиссия — 0% · Страховка разовая – 5% · Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3% · Досрочное погашение без дополнительных комиссий
Ну и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так.
это Вы походу цитируете обычный кредит у Альфы. Я говорю, когда у Вас есть кредитка, и вы по ней оформляете покупку. Как в оплате частями - срок выбираете в магазине, банк подтверждает, все - дальше 0,01% если не выйдете из грейс-периода. комиссия за 11-12 месяцы - это часто бывает у многих банков - если погасить за 10 мес или там 6 мес, то ок, а если больше - банк собирает свои %
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 бер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.