Додано: Нед 15 бер, 2020 12:00

Striker написав: Shaman написав: 60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем. 60 грн отменили, рассрочка пишет, что 2-3 дня, но в магазине проходит инфо в течение до 5 мин. 5% - не понимаю, о чем.

Вот здесь пишут такое:

Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:

· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет

· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара

· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.

· Срок кредитования — 12-36 месяцев

· Годовая процентная ставка — 0,01%

· Разовая комиссия — 0%

· Страховка разовая – 5%

· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%

· Досрочное погашение без дополнительных комиссий



Ну и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так. Вотпишут такое:Условия оформления кредита со льготным периодом на 10 месяцев в АО «Альфа-Банк»:· Официальное трудоустройство (обязательно) Возраст от 21 до 70 лет· Первоначальный взнос — 0% от стоимости товара· Сумма кредита от 1 000 — 100 000 грн.· Срок кредитования — 12-36 месяцев· Годовая процентная ставка — 0,01%· Разовая комиссия — 0%· Ежемесячная комиссия — с 1 по 10 месяц — 0%; начиная с 11 месяца – 3%· Досрочное погашение без дополнительных комиссийНу и за 11-12 месяцы ещё 6% переплата. Может это только в этом магазине так.

это Вы походу цитируете обычный кредит у Альфы. Я говорю, когда у Вас есть кредитка, и вы по ней оформляете покупку. Как в оплате частями - срок выбираете в магазине, банк подтверждает, все - дальше 0,01% если не выйдете из грейс-периода.комиссия за 11-12 месяцы - это часто бывает у многих банков - если погасить за 10 мес или там 6 мес, то ок, а если больше - банк собирает свои %