RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8478847984808481
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:57

Re: Приватбанк

  Shaman написав:пока держит лидерство)))

ну прям так лидерство...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:45

  ukrprom2014 написав:
  Shaman написав:пока держит лидерство)))

ну прям так лидерство...


в услуге Оплата частями - да
или подскажите, что есть сопоставимое - по охвату, по срокам и тп
Shaman
 
Повідомлень: 35
З нами з: 29.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:53

  klug написав:
  Ethereum написав:А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?

IBAN вписуйте у поле "Номер рахунку", моно повертає, якщо СЕПом на депо, якщо на картку, то повертає лише для ТСО.

Подскажите, возвращает МОНО приватовскую комиссию при переводе из П24 СЕПом на карту МОНО по номеру IBAN ?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:00

Re: Приватбанк

  ukrprom2014 написав:Подскажите, возвращает МОНО приватовскую комиссию при переводе из П24 СЕПом на карту МОНО по номеру IBAN ?

3 грн что ли?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:12

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Подскажите, возвращает МОНО приватовскую комиссию при переводе из П24 СЕПом на карту МОНО по номеру IBAN ?

3 грн что ли?

Да, есть один пенс, сталинской закали для которого это важно :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8478847984808481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, kostya77 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18145)
18.03.2020 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.