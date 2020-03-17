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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8479848084818482
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:35

Re: Приватбанк

Rupert написав:Подскажите пожалуйста, имеется карта для выплат Мастеркард в гривне. Какую интернет карту лучше открыть в п24, чтобы на нее купить онлайн долл? Спасибо.
Доларову інтернет карту.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:49

  Zochan написав:
Rupert написав:Подскажите пожалуйста, имеется карта для выплат Мастеркард в гривне. Какую интернет карту лучше открыть в п24, чтобы на нее купить онлайн долл? Спасибо.
Доларову інтернет карту.


Для выплат или Универсальную?
Rupert
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:54

  ukrprom2014 написав:
  Den20002 написав:валюта снимается без проблем в Привате

С проблемами.
Через кассу не получить.

Вы пробовали или так, чтобы тему поддержать?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:07

Интересно, кто делал заказ долларов или евро для получения через кассу, - все заказы выполняют в срок?
Интересуют суммы хотя бы от 3-5к.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:12

  Искатель написав:Интересно, кто делал заказ долларов или евро для получения через кассу, - все заказы выполняют в срок?
Интересуют суммы хотя бы от 3-5к.

Для этого надо чтобы заканчивался вклад на такую сумму - ведь выдают только вклады и %. А таких людей думаю в целом по банку не так много. И уж совсем маленькая вероятность, что они еще и являются читателями данного форума (иначе нашли бы куда разместить еще под более высокие ставки)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:14

  Rupert написав:
  Zochan написав:
Rupert написав:Подскажите пожалуйста, имеется карта для выплат Мастеркард в гривне. Какую интернет карту лучше открыть в п24, чтобы на нее купить онлайн долл? Спасибо.
Доларову інтернет карту.


Для выплат или Универсальную?

Для выплат не бывает "интернет-карт". Интернет карта это аналог универсальной - во много по ее тарифам - но без физического пластика.
Но вот вы спрашиваете - я так понимаю валюту купить собираетесь. Но Вы уже продумали как Вы ее получать будете? Или Вам чтобы в интернете что-то купить?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4200
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:14

Re: Приватбанк

  Rupert написав:Какую интернет карту лучше открыть в п24, чтобы на нее купить онлайн долл?
Зависит от дальнейших целей с валютой.

Если валюту планируется снять, то логичнее обмен производить на КдВ (комиссия за пополнение карты 0,5%, снятие бесплатное). Если цель, чтобы деньги перележали и потом назад в гривну, то выгодно на Уни (пополнение бесплатно, но снятие 1%).

Замечу, что валютная Уни доступна только GOLD-клубу. При отсутствии бесплатного членства — 20 грн/месяц.
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MASolomko
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