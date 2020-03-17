|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:52
ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.
-
George
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 10.02.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:20
По предзаказу 1к$ забрал сегодня (с КДВ). Дали старыми купюрами, без заказа ничего не отдают. Сколько поливали тот примат говном, а в такой ситуации оно во как вышло... И где сейчас те двое с передовыми картами, да и многие другие...
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|