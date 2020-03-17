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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8480848184828483
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:52

ingtrans

Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:20

Re: Приватбанк

По предзаказу 1к$ забрал сегодня (с КДВ). Дали старыми купюрами, без заказа ничего не отдают. Сколько поливали тот примат говном, а в такой ситуации оно во как вышло... И где сейчас те двое с передовыми картами, да и многие другие...
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Monk23
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