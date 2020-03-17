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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:52
ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.
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George
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:20
По предзаказу 1к$ забрал сегодня (с КДВ). Дали старыми купюрами, без заказа ничего не отдают. Сколько поливали тот примат говном, а в такой ситуации оно во как вышло... И где сейчас те двое с передовыми картами, да и многие другие...
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Monk23
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:44
George написав:ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.
что за банки отдают сейчас большие суммы ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:46
SILVER_UA написав: George написав:ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.
что за банки отдают сейчас большие суммы ?
Кто-то отписывался, что на днях Приват 10к отдал.
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Monk23
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:00
Flamingo написав:
Для выплат не бывает "интернет-карт". Интернет карта это аналог универсальной - во много по ее тарифам - но без физического пластика.
Но вот вы спрашиваете - я так понимаю валюту купить собираетесь. Но Вы уже продумали как Вы ее получать будете? Или Вам чтобы в интернете что-то купить?
Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет и виртуальных карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только
физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Сер 18 бер, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Maksi2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:03
Maksi2 написав:Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.
Інтернет карти є гривня, долар та євро.
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Zochan
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:04
Zochan написав:
Maksi2 написав:Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.
Інтернет карти є гривня, долар та євро.
КДВ. Я так и написал.
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Maksi2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:11
Monk23 написав: SILVER_UA написав: George написав:ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.
что за банки отдают сейчас большие суммы ?
Кто-то отписывался, что на днях Приват 10к отдал.
На днях не рахується. Проблеми зі вчора.
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ricardo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:15
ricardo написав:
На днях не рахується. Проблеми зі вчора.
Уточнил, "на днях" - это вчера.
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Monk23
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:05
Maksi2 написав: Zochan написав:
Maksi2 написав:Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.
Інтернет карти є гривня, долар та євро.
КДВ. Я так и написал.
Вы в этом уверены? Интернет карта у привата идет по тарифам кдв? То есть зачисление на нее с комисом, а снятие нала без? Перечисление с нее на приват вклад без комиса тоже? Правда? Точно уверены?
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Flamingo
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