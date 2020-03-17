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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8480848184828483
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:52

ingtrans

Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.
George
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:20

Re: Приватбанк

По предзаказу 1к$ забрал сегодня (с КДВ). Дали старыми купюрами, без заказа ничего не отдают. Сколько поливали тот примат говном, а в такой ситуации оно во как вышло... И где сейчас те двое с передовыми картами, да и многие другие...
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Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:44

  George написав:ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.

что за банки отдают сейчас большие суммы ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:46

  SILVER_UA написав:
  George написав:ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.

что за банки отдают сейчас большие суммы ?

Кто-то отписывался, что на днях Приват 10к отдал.
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Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:00

  Flamingo написав:Для выплат не бывает "интернет-карт". Интернет карта это аналог универсальной - во много по ее тарифам - но без физического пластика.
Но вот вы спрашиваете - я так понимаю валюту купить собираетесь. Но Вы уже продумали как Вы ее получать будете? Или Вам чтобы в интернете что-то купить?

Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет и виртуальных карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 18 бер, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:03

Re: Приватбанк

Maksi2 написав:Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.

Інтернет карти є гривня, долар та євро.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:04

  Zochan написав:
Maksi2 написав:Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.

Інтернет карти є гривня, долар та євро.

КДВ. Я так и написал.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:11

  Monk23 написав:
  SILVER_UA написав:
  George написав:ingtrans
Другие банки тоже отдают. И больше суммы. Кроме Альфы.

что за банки отдают сейчас большие суммы ?

Кто-то отписывался, что на днях Приват 10к отдал.

На днях не рахується. Проблеми зі вчора.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:15

Re: Приватбанк

  ricardo написав:На днях не рахується. Проблеми зі вчора.

Уточнил, "на днях" - это вчера.
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Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:05

  Maksi2 написав:
  Zochan написав:
Maksi2 написав:Тут вы не правы, наоборот, не бывает Универсальных интернет карт в валюте, бывает только в гривне или КДВ. Универсальная в валюте только физический пластик. Сам столкнулся с этим на днях.

Інтернет карти є гривня, долар та євро.

КДВ. Я так и написал.

Вы в этом уверены? Интернет карта у привата идет по тарифам кдв? То есть зачисление на нее с комисом, а снятие нала без? Перечисление с нее на приват вклад без комиса тоже? Правда? Точно уверены?
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Flamingo
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