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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:22
Re: Приватбанк
Сегодня получила Заказывала вчера. Киев.
Востаннє редагувалось Nanet в Сер 18 бер, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:35
Универсальная в валюте может быть только физическая карта. У интернет карт - другие тарифы.
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:55
Re: Приватбанк
Как бы понятно, что универсальная - это униварсальная, а интернет-карта -
это интернет-карта и у них есть различия в тарифах, но в плане тарифов на вход/выход интернет-карта ближе всё-таки к универсальной, чем к КДВ (например, перевод с универсальной на интернет-карту и обратно без комиссии, а с универсальной или интернет-карты на КДВ с комиссией). Именно поэтому я тоже причисляю интернет-карту к классу универсальных, а не к классу КДВ.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:27
Теперь когда Вы, надеюсь поняли, что были скажем так не совсем правы, вернемся к тому что я писал изначально:
Другими словами я ни разу не писал ничего против того, что Вы пытаетесь доказать. Например это
это
и это
Это все понятные факты, априорность которых я и не пытался опровергать.
В чем Вы не правы и пытались это доказать так это то что интернет карта
Интернет-карта в Привате никогда не бывает КДВ.
Интернет-карта - это отдельный тарифный план без физического пластика. Более того она по сути не имеет вообще ничего общего с КДВ. А по тарифам она ближе всего к Уни, но она не уни - она интернет. О чем я собственно и писал изначально.
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