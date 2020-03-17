Додано: Сер 18 бер, 2020 19:27

Maksi2 написав: Flamingo написав: Вы в этом уверены? Интернет карта у привата идет по тарифам кдв? То есть зачисление на нее с комисом, а снятие нала без? Перечисление с нее на приват вклад без комиса тоже? Правда? Точно уверены? Вы в этом уверены? Интернет карта у привата идет по тарифам кдв? То есть зачисление на нее с комисом, а снятие нала без? Перечисление с нее на приват вклад без комиса тоже? Правда? Точно уверены?

Универсальная в валюте может быть только физическая карта. У интернет карт - другие тарифы. Универсальная в валюте может быть только физическая карта. У интернет карт - другие тарифы.

Интернет карта это аналог универсальной - во много по ее тарифам - но без физического пластика.

не бывает Универсальных интернет и виртуальных карт в валюте,

Универсальная в валюте только физический пластик.

Универсальная в валюте может быть только физическая карта.

бывает только в гривне или КДВ.

Теперь когда Вы, надеюсь поняли, что были скажем так не совсем правы, вернемся к тому что я писал изначально:Другими словами я ни разу не писал ничего против того, что Вы пытаетесь доказать. Например этоэтои этоЭто все понятные факты, априорность которых я и не пытался опровергать.В чем Вы не правы и пытались это доказать так это то что интернет картаИнтернет-карта в Привате никогда не бывает КДВ.Интернет-карта - это отдельный тарифный план без физического пластика. Более того она по сути не имеет вообще ничего общего с КДВ. А по тарифам она ближе всего к Уни, но она не уни - она интернет. О чем я собственно и писал изначально.