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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:22
Сегодня получила Заказывала вчера. Киев.
Востаннє редагувалось Nanet
в Сер 18 бер, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Nanet
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:35
Flamingo написав:
Вы в этом уверены? Интернет карта у привата идет по тарифам кдв? То есть зачисление на нее с комисом, а снятие нала без? Перечисление с нее на приват вклад без комиса тоже? Правда? Точно уверены?
Универсальная в валюте может быть только физическая карта. У интернет карт - другие тарифы.
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Maksi2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:55
Maksi2 написав:
Универсальная в валюте может быть только физическая карта. У интернет карт - другие тарифы.
Как бы понятно, что универсальная - это униварсальная, а интернет-карта -
это интернет-карта и у них есть различия в тарифах, но в плане тарифов на вход/выход интернет-карта ближе всё-таки к универсальной, чем к КДВ (например, перевод с универсальной на интернет-карту и обратно без комиссии, а с универсальной или интернет-карты на КДВ с комиссией). Именно поэтому я тоже причисляю интернет-карту к классу универсальных, а не к классу КДВ.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:27
Maksi2 написав: Flamingo написав:
Вы в этом уверены? Интернет карта у привата идет по тарифам кдв? То есть зачисление на нее с комисом, а снятие нала без? Перечисление с нее на приват вклад без комиса тоже? Правда? Точно уверены?
Универсальная в валюте может быть только физическая карта. У интернет карт - другие тарифы.
Теперь когда Вы, надеюсь поняли, что были скажем так не совсем правы, вернемся к тому что я писал изначально:
Интернет карта это аналог универсальной - во много по ее тарифам - но без физического пластика.
Другими словами я ни разу не писал ничего против того, что Вы пытаетесь доказать. Например это
не бывает Универсальных интернет и виртуальных карт в валюте,
это
Универсальная в валюте только физический пластик.
и это
Универсальная в валюте может быть только физическая карта.
Это все понятные факты, априорность которых я и не пытался опровергать.
В чем Вы не правы и пытались это доказать так это то что интернет карта
бывает только в гривне или КДВ.
Интернет-карта в Привате никогда не бывает КДВ.
Интернет-карта - это отдельный тарифный план без физического пластика. Более того она по сути не имеет вообще ничего общего с КДВ. А по тарифам она ближе всего к Уни, но она не уни - она интернет. О чем я собственно и писал изначально.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:42
Искатель написав:
Интересно, кто делал заказ долларов или евро для получения через кассу, - все заказы выполняют в срок?
Интересуют суммы хотя бы от 3-5к.
заказывал в понедельник вечером, сегодня забрал 8к долларов, подтвердили заказ вчера во второй половине дня
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thirdeye
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:44
ingtrans написав:
Именно поэтому я тоже причисляю интернет-карту к классу универсальных, а не к классу КДВ.
КДВ виртуальная есть, Универсальной виртуальной нет.
Интернет карта - интернет карта, короче уже некуда.
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Maksi2
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:50
Maksi2 написав: ingtrans написав:
Именно поэтому я тоже причисляю интернет-карту к классу универсальных, а не к классу КДВ.
Это понятно. КДВ виртуальная есть, Универсальной виртуальной нет. Интернет карта - интернет карта, короче уже некуда.
Если говорить о виртуальных (которые Digital), то они как раз есть и универсальная и КДВ.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:55
ingtrans написав: Maksi2 написав: ingtrans написав:
Именно поэтому я тоже причисляю интернет-карту к классу универсальных, а не к классу КДВ.
Это понятно. КДВ виртуальная есть, Универсальной виртуальной нет. Интернет карта - интернет карта, короче уже некуда.
Если говорить о виртуальных (которые Digital), то они как раз есть и универсальная и КДВ.
Хм. А у меня есть т.н. виртуальные счета в 3х валютах, открытые лет 12 назад, на 6хххх начинается, типа Маэстро. Они в тарифе Уни ходят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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