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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8491849284938494
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:53

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:дивно виходить , просто по логіці , в багатьох людей зараз немає роботи через карантин і будь які нарахування по кредитам мають заморозитись інакше який в цьому взагалі смисл
Ну логика тут совсем не при чем. Отсутствие работы или доходов никак не освобождает от уже принятых на себя обязательств. Должник то у банка деньги уже взял - значит и вернуть обязан. Поэтому внимательно читаем законы - освобождение только от штрафных санкций. От уплаты процентов и основного долга никто никого не освобождал. Поэтому для грэйсовиков - не поменялось абсолютно ничего - гасиЦЦа надо "как обцычно". Ну а для постоянных "спонсоров" - до мая можно вздохнуть спокойно - штрафов не будет, а проценты они и так платят.

я уже все погасив , просто цікаво чи знімуть то що нарахували чи ні
взагалі на цей кредит попав випадково просто користувався карткою думав там мінімальний плюс а вийшло що оплатив якийсь інтернет ще щось і там був насправді мінус і картка просто лежала і смс ніяке не прийшло що є борг ,а просто почало мовчки знімати гроші і навіть за це смс не прийшло , прийшло вже аж в середині місяця , цікаво чи то взагалі так нормально
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:32

  clientage написав:
  Искатель написав:Хотя... мне кажется, уловка в том, что нельзя будет снимать наличные ни с одной карты, ни с депозита - ниоткуда. Может,в этом задумка?

да я уже лет 5 как нал не снимаю в Привате, ну кроме валюты года 3 назад
Правда оказывается у меня Мастер просроченный, прийдется перевыпустить срочно

Вроде приват продлил на 90 дней срок карт, чтобы не выходили из дому. Саму новость не видел - в каком-то обзоре промелькнуло.
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  #<1 ... 8491849284938494
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