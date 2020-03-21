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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8491849284938494 Додано: Суб 21 бер, 2020 17:53 Flamingo написав: Ananas1start написав: дивно виходить , просто по логіці , в багатьох людей зараз немає роботи через карантин і будь які нарахування по кредитам мають заморозитись інакше який в цьому взагалі смисл дивно виходить , просто по логіці , в багатьох людей зараз немає роботи через карантин і будь які нарахування по кредитам мають заморозитись інакше який в цьому взагалі смисл Ну логика тут совсем не при чем. Отсутствие работы или доходов никак не освобождает от уже принятых на себя обязательств. Должник то у банка деньги уже взял - значит и вернуть обязан. Поэтому внимательно читаем законы - освобождение только от штрафных санкций. От уплаты процентов и основного долга никто никого не освобождал. Поэтому для грэйсовиков - не поменялось абсолютно ничего - гасиЦЦа надо "как обцычно". Ну а для постоянных "спонсоров" - до мая можно вздохнуть спокойно - штрафов не будет, а проценты они и так платят. Ну логика тут совсем не при чем. Отсутствие работы или доходов никак не освобождает от уже принятых на себя обязательств. Должник то у банка деньги уже взял - значит и вернуть обязан. Поэтому внимательно читаем законы - освобождение только от штрафных санкций. От уплаты процентов и основного долга никто никого не освобождал. Поэтому для грэйсовиков - не поменялось абсолютно ничего - гасиЦЦа надо "как обцычно". Ну а для постоянных "спонсоров" - до мая можно вздохнуть спокойно - штрафов не будет, а проценты они и так платят.

я уже все погасив , просто цікаво чи знімуть то що нарахували чи ні

взагалі на цей кредит попав випадково просто користувався карткою думав там мінімальний плюс а вийшло що оплатив якийсь інтернет ще щось і там був насправді мінус і картка просто лежала і смс ніяке не прийшло що є борг ,а просто почало мовчки знімати гроші і навіть за це смс не прийшло , прийшло вже аж в середині місяця , цікаво чи то взагалі так нормально я уже все погасив , просто цікаво чи знімуть то що нарахували чи нівзагалі на цей кредит попав випадково просто користувався карткою думав там мінімальний плюс а вийшло що оплатив якийсь інтернет ще щось і там був насправді мінус і картка просто лежала і смс ніяке не прийшло що є борг ,а просто почало мовчки знімати гроші і навіть за це смс не прийшло , прийшло вже аж в середині місяця , цікаво чи то взагалі так нормально 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 112 З нами з: 19.02.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2020 23:32 clientage написав: Искатель написав: Хотя... мне кажется, уловка в том, что нельзя будет снимать наличные ни с одной карты, ни с депозита - ниоткуда. Может,в этом задумка? Хотя... мне кажется, уловка в том, что нельзя будет снимать наличные ни с одной карты, ни с депозита - ниоткуда. Может,в этом задумка?

да я уже лет 5 как нал не снимаю в Привате, ну кроме валюты года 3 назад

Правда оказывается у меня Мастер просроченный, прийдется перевыпустить срочно да я уже лет 5 как нал не снимаю в Привате, ну кроме валюты года 3 назадПравда оказывается у меня Мастер просроченный, прийдется перевыпустить срочно

Вроде приват продлил на 90 дней срок карт, чтобы не выходили из дому. Саму новость не видел - в каком-то обзоре промелькнуло. Вроде приват продлил на 90 дней срок карт, чтобы не выходили из дому. Саму новость не видел - в каком-то обзоре промелькнуло. ol_zy

Повідомлень: 5887 З нами з: 20.01.15 Подякував: 376 раз. Подякували: 604 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8491849284938494 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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