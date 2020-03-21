Flamingo написав:Ну логика тут совсем не при чем. Отсутствие работы или доходов никак не освобождает от уже принятых на себя обязательств. Должник то у банка деньги уже взял - значит и вернуть обязан. Поэтому внимательно читаем законы - освобождение только от штрафных санкций. От уплаты процентов и основного долга никто никого не освобождал. Поэтому для грэйсовиков - не поменялось абсолютно ничего - гасиЦЦа надо "как обцычно". Ну а для постоянных "спонсоров" - до мая можно вздохнуть спокойно - штрафов не будет, а проценты они и так платят.
я уже все погасив , просто цікаво чи знімуть то що нарахували чи ні
взагалі на цей кредит попав випадково просто користувався карткою думав там мінімальний плюс а вийшло що оплатив якийсь інтернет ще щось і там був насправді мінус і картка просто лежала і смс ніяке не прийшло що є борг ,а просто почало мовчки знімати гроші і навіть за це смс не прийшло , прийшло вже аж в середині місяця , цікаво чи то взагалі так нормально