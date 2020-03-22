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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8492849384948495 Додано: Нед 22 бер, 2020 23:06 Re: Приватбанк axuJlec написав: freeze написав: Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно. Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно.

сколько лимит был?

как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был? сколько лимит был?как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был?



Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.

Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно ) Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно ) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15944 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4051 раз. Подякували: 6321 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:59 freeze написав: axuJlec написав: freeze написав: Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно. Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно.

сколько лимит был?

как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был? сколько лимит был?как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был?



Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.

Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно ) Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно )

Не знаю как сейчас, но раньше банки были обязаны учитывать не выданную сумму кред.лимита как их обязательства на внебалансовом счете. Большая сумма подобныз обязательств узудшала отдельные показатели, контролируемые НБУ. Поэтому для соблюдения нормативов часть таких лимитов закрывалось. Тем более если лимитом никогда не пользовались - то вполне логичная практика Не знаю как сейчас, но раньше банки были обязаны учитывать не выданную сумму кред.лимита как их обязательства на внебалансовом счете. Большая сумма подобныз обязательств узудшала отдельные показатели, контролируемые НБУ. Поэтому для соблюдения нормативов часть таких лимитов закрывалось. Тем более если лимитом никогда не пользовались - то вполне логичная практика 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4265 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 00:08 freeze написав: axuJlec написав: freeze написав: Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно. Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно.

сколько лимит был?

как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был? сколько лимит был?как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был?



Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.

Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно ) Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно )

А мені сьогодні не збільшили ліміт з 1 тис. до 5 тис., хоча ще тиждень тому сам знизив з 10 до 1 тыс. грн., бо багато часу не користувався. А мені сьогодні не збільшили ліміт з 1 тис. до 5 тис., хоча ще тиждень тому сам знизив з 10 до 1 тыс. грн., бо багато часу не користувався. Rimlyanin1 Повідомлень: 59 З нами з: 26.01.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 00:24 Flamingo написав: Ananas1start написав: підкажіть хто нормально розуміє наприклад якщо є кредит 300 грн і вийшов з грейсу скільки сумарно приблизно нарахує всього разом зі штрафами процентами скільки знімить приблизно , а то я щось дивлюсь і не можу зрозуміти, а ломати голову не хочеться все вже погасив просто цікаво скільки з того всього штрафи і проценти підкажіть хто нормально розуміє наприклад якщо є кредит 300 грн і вийшов з грейсу скільки сумарно приблизно нарахує всього разом зі штрафами процентами скільки знімить приблизно , а то я щось дивлюсь і не можу зрозуміти, а ломати голову не хочеться все вже погасив просто цікаво скільки з того всього штрафи і проценти

Вам никто не скажет даже приблизительную сумму поскольку там будут посчитаны проценты за каждый день на сумму долга по кредитке за весь период с момента когда у Вас появился первый долг, выпавший из грейса по момент выведения кредитки в 0. Без информации сколько дней был на карте долг выпавший из грейса, какая была сумма долга за каждый день в этот период - невозможно посчитать ничего. И что это за сумма 300 грн.? Просто отфонарная или Вы оплатили в январе картой 300 грн. и умудрились выпасть из грейса? Если так - то эпик фэйл получается Вам никто не скажет даже приблизительную сумму поскольку там будут посчитаны проценты за каждый день на сумму долга по кредитке за весь период с момента когда у Вас появился первый долг, выпавший из грейса по момент выведения кредитки в 0. Без информации сколько дней был на карте долг выпавший из грейса, какая была сумма долга за каждый день в этот период - невозможно посчитать ничего. И что это за сумма 300 грн.? Просто отфонарная или Вы оплатили в январе картой 300 грн. и умудрились выпасть из грейса? Если так - то эпик фэйл получается



там реально десь 300 грн , а яка історія за два місяці тяжко сказати , мені просто зазвичай смс приходять що там заборгованість якась а тут нічого не приходило я думав нема заборгованості там реально десь 300 грн , а яка історія за два місяці тяжко сказати , мені просто зазвичай смс приходять що там заборгованість якась а тут нічого не приходило я думав нема заборгованості 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 128 З нами з: 19.02.20 Подякував: 19 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8492849384948495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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