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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:06
axuJlec написав: freeze написав:
Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно.
сколько лимит был?
как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был?
Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.
Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно )
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 23:59
freeze написав: axuJlec написав: freeze написав:
Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно.
сколько лимит был?
как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был?
Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.
Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно )
Не знаю как сейчас, но раньше банки были обязаны учитывать не выданную сумму кред.лимита как их обязательства на внебалансовом счете. Большая сумма подобныз обязательств узудшала отдельные показатели, контролируемые НБУ. Поэтому для соблюдения нормативов часть таких лимитов закрывалось. Тем более если лимитом никогда не пользовались - то вполне логичная практика
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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:08
freeze написав: axuJlec написав: freeze написав:
Жене обнулили полностью кредитный лимит. Странно, ничего такого не менялось и не происходило. Ну, да ладно.
сколько лимит был?
как активно пользовали в марте, всмысле, в минус большой уход был?
Вообще не пользовались лимитом, несколько лет как.
Что и удивило, зачем обнулять то, что особо не нужно )
А мені сьогодні не збільшили ліміт з 1 тис. до 5 тис., хоча ще тиждень тому сам знизив з 10 до 1 тыс. грн., бо багато часу не користувався.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:24
Flamingo написав: Ananas1start написав:
підкажіть хто нормально розуміє наприклад якщо є кредит 300 грн і вийшов з грейсу скільки сумарно приблизно нарахує всього разом зі штрафами процентами скільки знімить приблизно , а то я щось дивлюсь і не можу зрозуміти, а ломати голову не хочеться все вже погасив просто цікаво скільки з того всього штрафи і проценти
Вам никто не скажет даже приблизительную сумму поскольку там будут посчитаны проценты за каждый день на сумму долга по кредитке за весь период с момента когда у Вас появился первый долг, выпавший из грейса по момент выведения кредитки в 0. Без информации сколько дней был на карте долг выпавший из грейса, какая была сумма долга за каждый день в этот период - невозможно посчитать ничего. И что это за сумма 300 грн.? Просто отфонарная или Вы оплатили в январе картой 300 грн. и умудрились выпасть из грейса? Если так - то эпик фэйл получается
там реально десь 300 грн , а яка історія за два місяці тяжко сказати , мені просто зазвичай смс приходять що там заборгованість якась а тут нічого не приходило я думав нема заборгованості
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грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
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