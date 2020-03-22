Додано: Пон 23 бер, 2020 14:54

Моя история с Приватом. Черкассы. Закончились депозиты в долларах, подождал несколько дней пока упадут на карту для выплат, на прошлой неделе заказал выплату налички. Пришла смс, что можете прийти сегодня в понедельник забирать. Изначально удивился, почти неделю ждать заказанных денег, ну ладно, слышал, что в Привате проблемы с наличностью, можно войти в положение банка и без паники подождать.



Прихожу в кассу, в очереди 2 человека, потратил 10 минут, даю карточку, говорю снять всю сумму.

Кассир: Вы заказывали?

Я: Да, конечно!

Кассир: Тогда вам в соседнюю кассу.



Очередь 2 человека, еще 10 мин



Кассир2: А мы доллары не выдаем! Хотите - заберите гривной!

Я: Как так депозит, заказан, смс подтверждение, все дела.

Кассир2: Ну и что, что подтверждение, приказ не выдавать!



Звоню на 3700, 2 звонка, потрачено 10 мин

«Шановный участник голд клубу! …» робот медленно и четка перечисляет операции и вот в конце кнопка звонок оператору - сорвалось, все по новой - включился другой робот «Ця операция тарификуэться 5 гр хвилина, що ви бажаете узнать прогноз погоди чи курс валют?»



Иду к персональному банкиру, потрачено 10-15 мин

Банкир: «Сейчас вам перезвонят»

Перезванивают, и женщина начинает заливать « о налетающих самолетах, что мне нужно было снимать с депозита, пока не капнул на карточку и тд»

Я говорю карта называется «для выплат», подвязана к депозиту, ложь про самолеты не хочу слышать, мы можем решить вопрос в конструктивном русле, ответ - «нет».



После общения с Приватом появилось стойкое желание купить бакс. В кармане гривна. Выхожу на улицу смотрю где купить, в банках перед входом стоит по 3-4 человека, позанимал на улице очередь, проходит 30 минут - а очереди почти не двигаются. А вдруг там нет доллара? Зайти спросить нельзя - у людей злой вид! И почему так долго очередь идет - наверное люди там что-то выясняют также. В итоге купил вне банков.