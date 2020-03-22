П24 - заказ наличных, или звонок персональному менджеру
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:58
П24 - заказ наличных, или звонок персональному менджеру
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:43
Сегодня попытался снять деньги с зарплатной карты, всего лишь 6 тыс., выдало, что лимит превышен. Опытным путем удалось установить, что могу снять только 3 тыс.
Кто знает, что это за "новости" от Привата???
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:45
вероятно пайки,о них сообщают потом
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:54
Re: Приватбанк
Моя история с Приватом. Черкассы. Закончились депозиты в долларах, подождал несколько дней пока упадут на карту для выплат, на прошлой неделе заказал выплату налички. Пришла смс, что можете прийти сегодня в понедельник забирать. Изначально удивился, почти неделю ждать заказанных денег, ну ладно, слышал, что в Привате проблемы с наличностью, можно войти в положение банка и без паники подождать.
Прихожу в кассу, в очереди 2 человека, потратил 10 минут, даю карточку, говорю снять всю сумму.
Кассир: Вы заказывали?
Я: Да, конечно!
Кассир: Тогда вам в соседнюю кассу.
Очередь 2 человека, еще 10 мин
Кассир2: А мы доллары не выдаем! Хотите - заберите гривной!
Я: Как так депозит, заказан, смс подтверждение, все дела.
Кассир2: Ну и что, что подтверждение, приказ не выдавать!
Звоню на 3700, 2 звонка, потрачено 10 мин
«Шановный участник голд клубу! …» робот медленно и четка перечисляет операции и вот в конце кнопка звонок оператору - сорвалось, все по новой - включился другой робот «Ця операция тарификуэться 5 гр хвилина, що ви бажаете узнать прогноз погоди чи курс валют?»
Иду к персональному банкиру, потрачено 10-15 мин
Банкир: «Сейчас вам перезвонят»
Перезванивают, и женщина начинает заливать « о налетающих самолетах, что мне нужно было снимать с депозита, пока не капнул на карточку и тд»
Я говорю карта называется «для выплат», подвязана к депозиту, ложь про самолеты не хочу слышать, мы можем решить вопрос в конструктивном русле, ответ - «нет».
После общения с Приватом появилось стойкое желание купить бакс. В кармане гривна. Выхожу на улицу смотрю где купить, в банках перед входом стоит по 3-4 человека, позанимал на улице очередь, проходит 30 минут - а очереди почти не двигаются. А вдруг там нет доллара? Зайти спросить нельзя - у людей злой вид! И почему так долго очередь идет - наверное люди там что-то выясняют также. В итоге купил вне банков.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49
Re: Приватбанк
Никто, давича обнулял карты через банкомат Ощада.
наобнулял на 30К - без малейшого вопроса , правда шаг обнуления 2к
Заблаговременно все карты перевел на ВИЗЫ ( МС це смиття со времен краха Дельты).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:07
Уже разобрался. Прошелся по банкоматах Привата, в первом же - снялось сколько надо без ограничения. Видимо, их "умельцы" так один конкретно взятый банкомат настроили, который около меня. Вопрос снят.
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:10
Re: Приватбанк
Есть такое , там градация по инкассации.
Если банкомат на территории з-п проекта - нет ограничений, даже загрузка 1000 проскакивает. Если спальник - 3000 обмеження.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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