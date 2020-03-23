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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8494849584968497
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41

darmet

Типу такого, з круглими очима. Намагався 1к, Київ, з приват-вкладу
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:51

Re: Приватбанк

Ув, Приватбанк, предлагаю либо трусы надеть, либо хрестик снять. Если у вас нет наличного доллара - повышайте ставки по депозитам, делайте хорошим курс перевода доллара в гривню.

ПС. Вечером звонила стюардесса по работе с клиентами и сказала, что самолет с долларами пролетел мимо, доллара не будет.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:19

Re: Приватбанк

Отделение на Гетьмана - 100$ по заказу на 3700 выдали.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:43

Grand Touring

Во всех непонятных ситуациях первое снять наличные доллары, второе накупить гречку :)))
igor717
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:45

оплата частями.
списали с кредитки с процентами.
вот вам и отсрочка по кредитам.
а то по тв рожкова пиарится, что потребительские кредиты для населения - отсрочка до 30 апреля без пени и штрафов. :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:49

  Grand Touring написав:Ув, Приватбанк, предлагаю либо трусы надеть, либо хрестик снять. Если у вас нет наличного доллара - повышайте ставки по депозитам, делайте хорошим курс перевода доллара в гривню.

ПС. Вечером звонила стюардесса по работе с клиентами и сказала, что самолет с долларами пролетел мимо, доллара не будет.

дык аэропорт закрыт
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:51

  Игорь Алексеевич написав:оплата частями.
списали с кредитки с процентами.

Это не баг, это фича.
С кредитных только первый платёж идет как покупка. А потом нужно обеспечивать положительный остаток на кредитке для списания, чтоб было без процентов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:01

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:оплата частями.
списали с кредитки с процентами.

Это не баг, это фича.
С кредитных только первый платёж идет как покупка. А потом нужно обеспечивать положительный остаток на кредитке для списания, чтоб было без процентов


всё это я знаю.
но, есть закон, который предусматривает, что потребительские кредиты до 30 апреля можно не погашать. пеня и проценты насчитывать не будут.
значит приват не должен был снимать с кредитки средства на погашение потребит. кредита до 30 апреля.
далее в мае он мог снять с кредитки всю просрочку по моим кредитам (оплаты частями) за этот период.
в мае приват имел право снять с кредитки с процентами, если у меня не было бы положительного остатка на карте.

кстати а-банк сообщил, что кредитки можно не гасить до 30 апреля и пени и штрафов не будет. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:08

  Игорь Алексеевич написав:оплата частями.
списали с кредитки с процентами.
вот вам и отсрочка по кредитам.
а то по тв рожкова пиарится, что потребительские кредиты для населения - отсрочка до 30 апреля без пени и штрафов. :twisted:

Спонсорам СЛАВА :!: :twisted:
Где у Рожковой или кого либо из власть имущих звучало что есть отсрочка по оплате %? Проценты не являются пеней или штрафом. Они плата за товар (в данном случае кредит), а бесплатно кредиты раздавать никто не обещал :mrgreen:
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Flamingo
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