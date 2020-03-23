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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:47
В колцентр невозможно дозвонится. Они работают или тоже на карантине?
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rembo
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:56
rembo написав:
В колцентр невозможно дозвонится. Они работают или тоже на карантине?
У многих валютные депо позависали - морозятся наверное.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:02
rembo Работают, конечно.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52
Игорь Алексеевич написав:
оплата частями.
списали с кредитки с процентами.
вот вам и отсрочка по кредитам.
а то по тв рожкова пиарится, что потребительские кредиты для населения - отсрочка до 30 апреля без пени и штрафов.
Ну хоть что то хорошее
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:16
rembo написав:
В колцентр невозможно дозвонится. Они работают или тоже на карантине?
Только что звонила. Ну, может, минуты 2 музыка играла, но потом ответили.
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