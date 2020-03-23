RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8496849784988499
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:47

В колцентр невозможно дозвонится. Они работают или тоже на карантине?
rembo
 
Повідомлень: 452
З нами з: 24.11.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:56

  rembo написав:В колцентр невозможно дозвонится. Они работают или тоже на карантине?

У многих валютные депо позависали - морозятся наверное.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:02

rembo Работают, конечно.
sergiylfc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 09.12.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52

  Игорь Алексеевич написав:оплата частями.
списали с кредитки с процентами.
вот вам и отсрочка по кредитам.
а то по тв рожкова пиарится, что потребительские кредиты для населения - отсрочка до 30 апреля без пени и штрафов. :twisted:

Ну хоть что то хорошее :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 10853
З нами з: 23.01.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1540 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:16

  rembo написав:В колцентр невозможно дозвонится. Они работают или тоже на карантине?

Только что звонила. Ну, может, минуты 2 музыка играла, но потом ответили.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4088
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1253 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8496849784988499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, Stringer і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.