Так то по другому делу. И первая инстнция бегемоту не указ.
Еще апепляция впереди.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:33
Re: Приватбанк
Так то по другому делу. И первая инстнция бегемоту не указ.
Еще апепляция впереди.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:21
По поводу брехни Приватбанка о нелетающих самоелетах, открываете сайт
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47
Re: Приватбанк
это приват может, вспомните 2014 год, когда вышла постанова что можно валютные депозиты отдавать гривной, и вуаля - приват отдавал только гривной
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