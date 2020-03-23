RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8497849884998500
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:33

Re: Приватбанк

  V2 написав:Печерский районный суд обязал ПриватБанк заплатить депозиты офшорным компаниям Суркисов

Так то по другому делу. И первая инстнция бегемоту не указ.
Еще апепляция впереди.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:21

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

По поводу брехни Приватбанка о нелетающих самоелетах, открываете сайт www.flightradar24.com, сейчас при мне летит самолет из Лондона, другой - в Дюсельдорф, третий - неизвестный рейс в Крым
Grand Touring
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47

Re: Приватбанк

это приват может, вспомните 2014 год, когда вышла постанова что можно валютные депозиты отдавать гривной, и вуаля - приват отдавал только гривной
Diman
 
Повідомлень: 417
З нами з: 11.07.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8497849884998500
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cdj2, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83469)
24.03.2020 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.