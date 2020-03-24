Так то по другому делу. И первая инстнция бегемоту не указ.
Еще апепляция впереди.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:33
Re: Приватбанк
Так то по другому делу. И первая инстнция бегемоту не указ.
Еще апепляция впереди.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:21
По поводу брехни Приватбанка о нелетающих самоелетах, открываете сайт
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47
Re: Приватбанк
это приват может, вспомните 2014 год, когда вышла постанова что можно валютные депозиты отдавать гривной, и вуаля - приват отдавал только гривной
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:13
Re: Приватбанк
Вы как не от мира сего...
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:25
Re: Приватбанк
какой-то жесткий глюк был сегодня в зеленой тумбе .
пополнял примат-вклад для завтрешнего погашения кредитки на крупную сумму.
После пополнения выдало ошибку что невозможно выполнить операцию, звоните 3700.
Подумал, что это начало геморроя на несколько дней-недель, пока будут разбираться и "искать деньги". На удивление, сразу же после звонка перенаправили деньги на карту, с которой делалась авторизация в тумбе.
Так что списывать примат со счетов точно еще не стоит и некоторые банки пока и рядом не валялись.
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:51
А можете подсказать зачем так
мудренно поступать - ведь если все равно завтра гасить кредитку - то отлежка денег одной ночи на приват-вкладе никакого смысла не имеет - % на нее все равно не начислятся - поэтому ИМХО логичнее было бы сразу гасить кредитку, не?
Мои рефералки:
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:17
я просто сегодня сразу решил дорешать все свои фин.вопросы - чтоб завтра полностью соблюсти карантин и не покидать домивку.
почему запихнул на примат-вклад? - если я не ошибаюсь, то если деньги сегодня пополнить на вклад, то даже если завтра утром до обеда их снять капнет копеечка
п.с. только что немного засомневался, так как раньше точно работало, но проверил по совсем недавней выписке в "полном п24" на похожем случае - таки да, капнет, и в детализации будет писать "Количество дней в периоде начисления %" = 1 день.
копейка рубль бережет
п.с2: ну и пополнение через примат-вклад - небольшая старая привычка, которая недавно помогла избежать случая "то ли будет комиСсия, то ли не будет" при последующей отправке СЕПа с универсальной карты (с примат-вклада через КДВ было без комиссии, с уни в п24 рисовало что-то непонятное).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 бер, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:20
Alex2007
Ещё больше копеек можно сэкономить путём использования нормальных кредиток вместо конченой приматовской. Ну разве что там у вас одни ОЧ...
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:25
Беспредел.
Какой-то карантин - это уже основание нарушать законы и не отвечать на обращения граждан в установленные сроки, и не принимать меры "по сути"? "Государство" самоустранилось?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:25
Нормальные кредитки с плюшками тоже есть и тоже используются, не думайте что я совсем уж чайник. Но тут в привате немного, точнее совсем, нестандартное было в феврале и выгоден был вариант использовать приватовскую кредитку.
Плюс да - для ОЧ тоже неплохо.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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