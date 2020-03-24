RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8498849985008501>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:33

Re: Приватбанк

  V2 написав:Печерский районный суд обязал ПриватБанк заплатить депозиты офшорным компаниям Суркисов

Так то по другому делу. И первая инстнция бегемоту не указ.
Еще апепляция впереди.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:21

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

По поводу брехни Приватбанка о нелетающих самоелетах, открываете сайт www.flightradar24.com, сейчас при мне летит самолет из Лондона, другой - в Дюсельдорф, третий - неизвестный рейс в Крым
Grand Touring
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47

Re: Приватбанк

это приват может, вспомните 2014 год, когда вышла постанова что можно валютные депозиты отдавать гривной, и вуаля - приват отдавал только гривной
Diman
 
Повідомлень: 417
З нами з: 11.07.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:13

Re: Приватбанк

  Grand Touring написав:По поводу брехни Приватбанка о нелетающих самоелетах, открываете сайт www.flightradar24.com, сейчас при мне летит самолет из Лондона, другой - в Дюсельдорф, третий - неизвестный рейс в Крым

Вы как не от мира сего...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:25

Re: Приватбанк

какой-то жесткий глюк был сегодня в зеленой тумбе .
пополнял примат-вклад для завтрешнего погашения кредитки на крупную сумму.
После пополнения выдало ошибку что невозможно выполнить операцию, звоните 3700.
Подумал, что это начало геморроя на несколько дней-недель, пока будут разбираться и "искать деньги". На удивление, сразу же после звонка перенаправили деньги на карту, с которой делалась авторизация в тумбе.
Так что списывать примат со счетов точно еще не стоит и некоторые банки пока и рядом не валялись.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2077
З нами з: 11.10.16
Подякував: 936 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:51

  Alex2007 написав:пополнял примат-вклад для завтрешнего погашения кредитки на крупную сумму.

А можете подсказать зачем так
мудренно поступать - ведь если все равно завтра гасить кредитку - то отлежка денег одной ночи на приват-вкладе никакого смысла не имеет - % на нее все равно не начислятся - поэтому ИМХО логичнее было бы сразу гасить кредитку, не?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:17

  Flamingo написав:
  Alex2007 написав:пополнял примат-вклад для завтрешнего погашения кредитки на крупную сумму.

А можете подсказать зачем так
мудренно поступать - ведь если все равно завтра гасить кредитку - то отлежка денег одной ночи на приват-вкладе никакого смысла не имеет - % на нее все равно не начислятся - поэтому ИМХО логичнее было бы сразу гасить кредитку, не?


я просто сегодня сразу решил дорешать все свои фин.вопросы - чтоб завтра полностью соблюсти карантин и не покидать домивку. :D
почему запихнул на примат-вклад? - если я не ошибаюсь, то если деньги сегодня пополнить на вклад, то даже если завтра утром до обеда их снять капнет копеечка :lol:
п.с. только что немного засомневался, так как раньше точно работало, но проверил по совсем недавней выписке в "полном п24" на похожем случае - таки да, капнет, и в детализации будет писать "Количество дней в периоде начисления %" = 1 день. :D
копейка рубль бережет :mrgreen:

п.с2: ну и пополнение через примат-вклад - небольшая старая привычка, которая недавно помогла избежать случая "то ли будет комиСсия, то ли не будет" при последующей отправке СЕПа с универсальной карты (с примат-вклада через КДВ было без комиссии, с уни в п24 рисовало что-то непонятное).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 бер, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2077
З нами з: 11.10.16
Подякував: 936 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:20

Alex2007
Ещё больше копеек можно сэкономить путём использования нормальных кредиток вместо конченой приматовской. Ну разве что там у вас одни ОЧ...
Vorlon
 
Повідомлень: 8163
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:25

  Grand Touring написав:Вчера в связи с невыдачей депозита, направил письменное обращение в НБУ с просьбой признать банк неплатежеспособным и ввести ВА, сегодня уже заявление зарегистрировано "Ваше звернення/запит зареестровано в НБУ № __ від 24.03.2020, буде розглянуто після завершення карантину, пов,язаного з ..."

Беспредел.
Какой-то карантин - это уже основание нарушать законы и не отвечать на обращения граждан в установленные сроки, и не принимать меры "по сути"? "Государство" самоустранилось?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10934
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6650 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:25

  Vorlon написав:Alex2007
Ещё больше копеек можно сэкономить путём использования нормальных кредиток вместо конченой приматовской. Ну разве что там у вас одни ОЧ...


Нормальные кредитки с плюшками тоже есть и тоже используются, не думайте что я совсем уж чайник. Но тут в привате немного, точнее совсем, нестандартное было в феврале и выгоден был вариант использовать приватовскую кредитку.
Плюс да - для ОЧ тоже неплохо.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2077
З нами з: 11.10.16
Подякував: 936 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8498849985008501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2719)
25.03.2020 00:35
Банк Львів (216)
25.03.2020 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.