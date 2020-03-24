Додано: Вів 24 бер, 2020 23:17

Flamingo написав: Alex2007 написав: пополнял примат-вклад для завтрешнего погашения кредитки на крупную сумму.

пополнял примат-вклад для завтрешнего погашения кредитки на крупную сумму.

А можете подсказать зачем так

мудренно поступать - ведь если все равно завтра гасить кредитку - то отлежка денег одной ночи на приват-вкладе никакого смысла не имеет - % на нее все равно не начислятся - поэтому ИМХО логичнее было бы сразу гасить кредитку, не? А можете подсказать зачем такмудренно поступать - ведь если все равно завтра гасить кредитку - то отлежка денег одной ночи на приват-вкладе никакого смысла не имеет - % на нее все равно не начислятся - поэтому ИМХО логичнее было бы сразу гасить кредитку, не?

я просто сегодня сразу решил дорешать все свои фин.вопросы - чтоб завтра полностью соблюсти карантин и не покидать домивку.почему запихнул на примат-вклад? - если я не ошибаюсь, то если деньги сегодня пополнить на вклад, то даже если завтра утром до обеда их снять капнет копеечкап.с. только что немного засомневался, так как раньше точно работало, но проверил по совсем недавней выписке в "полном п24" на похожем случае - таки да, капнет, и в детализации будет писать "Количество дней в периоде начисления %" = 1 день.копейка рубль бережетп.с2: ну и пополнение через примат-вклад - небольшая старая привычка, которая недавно помогла избежать случая "то ли будет комиСсия, то ли не будет" при последующей отправке СЕПа с универсальной карты (с примат-вклада через КДВ было без комиссии, с уни в п24 рисовало что-то непонятное).