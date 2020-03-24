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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8498849985008501
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:28

  Grand Touring написав:ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

По поводу брехни Приватбанка о нелетающих самоелетах, открываете сайт http://www.flightradar24.com, сейчас при мне летит самолет из Лондона, другой - в Дюсельдорф, третий - неизвестный рейс в Крым


Государственный банк допустил дефолт по внутренним обязательствам. И не только этот
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:35

Вангую, что если каким-то хитрым способом клиенты приловчатся снимать валюту с карт зарубежом (или обналичивать валюту другими способами) - карты отключат от трансграничных транзакций, и включат пластинку про "новый процессинг"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:09

пишут на запорожских форумах.

Сегодня на песках, на ромаксе вышел на остановке, дай думаю деньги сниму в приватовском банкомате, пошел к киоску на перекрестке, там банкомат был, подхожу нет банкомата. Ладно, напротив отделение в многоэтжке там и банкомат был. Пошел туда - отделение закрыто банкомат сняли! Ладно думаю, там неподалеку треш маркет, на входе два банкомата было, один приватовский. Подошел, смотрю ни одного банкомата ни осталось! Твою мать! Там вдалеке Амстор виднеется, на входе банкоматов разных там штук шесть было, потопал туда. Захожу и охренел - всё убрали! Это что же творится такое? Банкоматы приватовские все на карантин с дезинфекцией поувозили что ли?
Песковцы! Где сейчас на песках найти приватовский банкомат?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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