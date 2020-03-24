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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:28
Государственный банк допустил дефолт по внутренним обязательствам. И не только этот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:35
Вангую, что если каким-то хитрым способом клиенты приловчатся снимать валюту с карт зарубежом (или обналичивать валюту другими способами) - карты отключат от трансграничных транзакций, и включат пластинку про "новый процессинг"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:09
пишут на запорожских форумах.
Сегодня на песках, на ромаксе вышел на остановке, дай думаю деньги сниму в приватовском банкомате, пошел к киоску на перекрестке, там банкомат был, подхожу нет банкомата. Ладно, напротив отделение в многоэтжке там и банкомат был. Пошел туда - отделение закрыто банкомат сняли! Ладно думаю, там неподалеку треш маркет, на входе два банкомата было, один приватовский. Подошел, смотрю ни одного банкомата ни осталось! Твою мать! Там вдалеке Амстор виднеется, на входе банкоматов разных там штук шесть было, потопал туда. Захожу и охренел - всё убрали! Это что же творится такое? Банкоматы приватовские все на карантин с дезинфекцией поувозили что ли?
Песковцы! Где сейчас на песках найти приватовский банкомат?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 бер, 2020 06:33
....ну если гос.банк уходит на внутренний дефолт, то остальным это хороший пример....
Альфа себя уже проявила в этом первой
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abc111
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:37
abc111 написав:
....ну если гос.банк уходит на внутренний дефолт,
вполне себе, якщо почнуть виплачувати Суркісам 200 Мviewtopic.php?p=4914908#p4914908
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greenozon
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:42
greenozon написав:
вполне себе, якщо почнуть виплачувати
Суд, это соревнование адвокатов.
С одной стороны доводы убедительные, с другой - нет. Зеля не Порох, решив не вмешиваться - речь идет о частной собственности.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:03
Alex2007 написав: Flamingo написав: Alex2007 написав:
пополнял примат-вклад для завтрешнего погашения кредитки на крупную сумму.
А можете подсказать зачем так
мудренно поступать - ведь если все равно завтра гасить кредитку - то отлежка денег одной ночи на приват-вкладе никакого смысла не имеет - % на нее все равно не начислятся - поэтому ИМХО логичнее было бы сразу гасить кредитку, не?
я просто сегодня сразу решил дорешать все свои фин.вопросы - чтоб завтра полностью соблюсти карантин и не покидать домивку.
почему запихнул на примат-вклад? - если я не ошибаюсь, то если деньги сегодня пополнить на вклад, то даже если завтра утром до обеда их снять капнет копеечка
п.с. только что немного засомневался, так как раньше точно работало, но проверил по совсем недавней выписке в "полном п24" на похожем случае - таки да, капнет, и в детализации будет писать "Количество дней в периоде начисления %" = 1 день.
копейка рубль бережет
...
Вы уверены, что вам единственному человеку на планете приват платит в случае, если кладёте деньги на вклад сегодня, а завтра их снимаете?
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Stringer
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:04
Игорь Алексеевич написав:пишут на запорожских форумах.
Сегодня на песках, на ромаксе вышел на остановке, дай думаю деньги сниму в приватовском банкомате, пошел к киоску на перекрестке, там банкомат был, подхожу нет банкомата. Ладно, напротив отделение в многоэтжке там и банкомат был. Пошел туда - отделение закрыто банкомат сняли! Ладно думаю, там неподалеку треш маркет, на входе два банкомата было, один приватовский. Подошел, смотрю ни одного банкомата ни осталось! Твою мать! Там вдалеке Амстор виднеется, на входе банкоматов разных там штук шесть было, потопал туда. Захожу и охренел - всё убрали! Это что же творится такое? Банкоматы приватовские все на карантин с дезинфекцией поувозили что ли?
Песковцы! Где сейчас на песках найти приватовский банкомат?
Сага об оленьих страданиях?
Зачем искать именно приматовский банкомат?
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guntherhouse777
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