Додано: Сер 25 бер, 2020 01:09

пишут на запорожских форумах.



Сегодня на песках, на ромаксе вышел на остановке, дай думаю деньги сниму в приватовском банкомате, пошел к киоску на перекрестке, там банкомат был, подхожу нет банкомата. Ладно, напротив отделение в многоэтжке там и банкомат был. Пошел туда - отделение закрыто банкомат сняли! Ладно думаю, там неподалеку треш маркет, на входе два банкомата было, один приватовский. Подошел, смотрю ни одного банкомата ни осталось! Твою мать! Там вдалеке Амстор виднеется, на входе банкоматов разных там штук шесть было, потопал туда. Захожу и охренел - всё убрали! Это что же творится такое? Банкоматы приватовские все на карантин с дезинфекцией поувозили что ли?

Песковцы! Где сейчас на песках найти приватовский банкомат?

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.