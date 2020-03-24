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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8499850085018502
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:05

Re: Приватбанк

  igor717 написав:чучело?

Держи себя в руках, это финфорум, а не бандитская хаза.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:27

ukrprom2014

ну, судя по последним постам тут не финансовый форум, а сборище страдальцев. 100 долларов не дали, все пропало. какая-то ерунда, с каких то форумов... В Запорожье все банкоматы на месте :)
igor717
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:41

Re: Приватбанк

  igor717 написав:В нашей стране нет понятия "трансграничных транзакций"

*опа есть, а слова нет (С)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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