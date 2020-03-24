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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8500850185028503
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:50

Re: Приватбанк

  Aps написав:Все сдувается сразу после окончания страхового депозита.


Дякую за нагадування.
Вчера понизил себе кр лимит по УНИ до 10к , синхронно упал и лимит по ОЧ.
Сейчас 10/10. Он мне сейчас не нужен , другим нужнее больше меня.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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