Коломойскому оставляют лазейки. В Раде пытаются решить вопрос Приватбанка Новый законопроект упрощает процедуру ликвидации банков Интрига с “Приватом” остается самой захватывающей на рынке финуслуг Украины. Но в правительстве собираются поставить большую и жирную точку в этой истории. https://vesti.ua/strana/chs-po-vsej-str ... n_get_more
готовят законодательное поле для ликвидации Приватбанка
alexblackmorr написав:Відкриваю приват-вклад із власних грошей на кредитці. Пише - комісія 1% за поповнення депозиту. Лол, це давно таке дно?
Давно, если не всегда. А Вы хотели бесплатно пополнить приват-вклад, потом бесплатно скинуть на КДВ, а потом бесплатно снять в банкомате? А вот с КДВ пополнение приват-вклада без комиссии.
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