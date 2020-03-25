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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8500850185028503
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:37

Коломойскому оставляют лазейки. В Раде пытаются решить вопрос Приватбанка
Новый законопроект упрощает процедуру ликвидации банков
Интрига с “Приватом” остается самой захватывающей на рынке финуслуг Украины. Но в правительстве собираются поставить большую и жирную точку в этой истории.
https://vesti.ua/strana/chs-po-vsej-str ... n_get_more

готовят законодательное поле для ликвидации Приватбанка
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:50

Re: Приватбанк

  Aps написав:Все сдувается сразу после окончания страхового депозита.


Дякую за нагадування.
Вчера понизил себе кр лимит по УНИ до 10к , синхронно упал и лимит по ОЧ.
Сейчас 10/10. Он мне сейчас не нужен , другим нужнее больше меня.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:24

Re: Приватбанк

Відкриваю приват-вклад із власних грошей на кредитці.
Пише - комісія 1% за поповнення депозиту.
Лол, це давно таке дно?
alexblackmorr
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:27

Re: Приватбанк

Кто-то в курсе обычный платеж, не регулярку, за комуналку можно как то отменить на следующий день?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:48

alexblackmorr да, еще при царе Горохе . Борьба с обналом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:49

Re: Приватбанк

  alexblackmorr написав:Відкриваю приват-вклад із власних грошей на кредитці.
Пише - комісія 1% за поповнення депозиту.
Лол, це давно таке дно?

Давно, если не всегда. А Вы хотели бесплатно пополнить приват-вклад, потом бесплатно скинуть на КДВ, а потом бесплатно снять в банкомате? А вот с КДВ пополнение приват-вклада без комиссии.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:29

Re: Приватбанк

  ruvex написав:Кто-то в курсе обычный платеж, не регулярку, за комуналку можно как то отменить на следующий день?

Можно.
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