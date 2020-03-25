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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8501850285038504
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:44

  ruvex написав:Кто-то в курсе обычный платеж, не регулярку, за комуналку можно как то отменить на следующий день?


полгода назад посреди дня отправлял платеж на ПУМБ (на свой счет), потом через 10 минут подал заявку на отмену (кстати, дата валютування стояла +1 день). Результат - отрицательный - сказали, точнее написали в ответе на заявку, что платеж уже оправлен был, отмена невозможна :?
На следующий день деньги зашли в ПУМБу.

Но ПУМБ ПУМБой, может как-то по особому идет - в вашем случае нужно пробовать.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:09

  alexblackmorr написав:
  Goodman написав:alexblackmorr да, еще при царе Горохе . Борьба с обналом.


Не знав, як зараз можна вивести крупну сумму власних коштів з кредитки із найменшою комісією?

отправить платеж на карту ПУМБа за 1 грн, либо на карту Альфы за 3 грн.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:27

Re: Приватбанк

Або ж на Конкорд безоплатно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:40

  alexblackmorr написав: Не знав, як зараз можна вивести крупну сумму власних коштів з кредитки із найменшою комісією? Мені крім сепу ще спала на думку, оформити на депо, а потім розторгнути

Если депо с возможностью расторжения, то до истечения 28-ми дней с момента открытия деньги при расторжении возвращаются на ту же карту, с которой открывался депо :-) Я вот жду истечения этих 28-ми дней )
lean
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