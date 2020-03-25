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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:04
MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
В смысле? Можно снимать нал, все равно приза не будет?
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wig
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:07
wig, перейди по ссылке на страницу данной акции.
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MASolomko
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:11
MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:22
clientage написав: MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
Кто такие резы?
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wig
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48
wig написав: clientage написав: MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
Кто такие резы?
рез-ы, см. википедИю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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- Подякував: 2461 раз.
- Подякували: 3583 раз.
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2
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