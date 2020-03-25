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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8502850385048505
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:04

  MASolomko написав:Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?

В смысле? Можно снимать нал, все равно приза не будет?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:07

Re: Приватбанк

wig, перейди по ссылке на страницу данной акции.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:11

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?

Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:22

  clientage написав:
  MASolomko написав:Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?

Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов

Кто такие резы?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48

  wig написав:
  clientage написав:
  MASolomko написав:Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?

Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов

Кто такие резы?

рез-ы, см. википедИю :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:48

  clientage написав:
  MASolomko написав:Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?

Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов

Видно уже выплатили. :mrgreen:
Даже завершившиеся акции все висят.
Банковская система со всеми новыми "плюшками" теперь может перерегистрироваться в Ломбард СУ.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36

Но своего с этой акцией могли и добиться. Многие, на всякий случай, до 26 числа наличку снимать не будут в надежде на 800 грн кешбека
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:44

  Илата Наволач написав:Но своего с этой акцией могли и добиться. Многие, на всякий случай, до 26 числа наличку снимать не будут в надежде на 800 грн кешбека

Так нуна было до 25 все снять, а теперь спокойно наблюдать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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