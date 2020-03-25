Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:04
MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
В смысле? Можно снимать нал, все равно приза не будет?
wig
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:07
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MASolomko
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:11
MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:22
clientage написав: MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
Кто такие резы?
wig
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48
wig написав: clientage написав: MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
Кто такие резы?
рез-ы, см.
википедИю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:48
clientage написав: MASolomko написав:
Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
Видно уже выплатили.
Даже завершившиеся акции все висят.
Банковская система со всеми новыми "плюшками" теперь может перерегистрироваться в Ломбард СУ.
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ruvex
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36
Но своего с этой акцией могли и добиться. Многие, на всякий случай, до 26 числа наличку снимать не будут в надежде на 800 грн кешбека
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:44
Илата Наволач написав:
Но своего с этой акцией могли и добиться. Многие, на всякий случай, до 26 числа наличку снимать не будут в надежде на 800 грн кешбека
Так нуна было до 25 все снять, а теперь спокойно наблюдать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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