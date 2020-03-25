В смысле? Можно снимать нал, все равно приза не будет?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:04
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:07
Re: Приватбанк
wig, перейди по ссылке на страницу данной акции.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:11
Re: Приватбанк
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:22
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:48
рез-ы, см.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:48
Видно уже выплатили.
Даже завершившиеся акции все висят.
Банковская система со всеми новыми "плюшками" теперь может перерегистрироваться в Ломбард СУ.
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Black Jack - White Business
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36
Но своего с этой акцией могли и добиться. Многие, на всякий случай, до 26 числа наличку снимать не будут в надежде на 800 грн кешбека
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:44
Так нуна было до 25 все снять, а теперь спокойно наблюдать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:26
Re: Приватбанк
Появилась снова акция стейков. Добавили ответы на вопросы.
Оф. правила не проверял.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:40
Так же снял нал, но с заморочками.
Если открывали депозит через Приват24, то по окончанию Вам будет предложено указать карту куда вернутся деньги. Обычно это карта для выплат. Здесь ловушка - с карт деньги в валюте не выдают. Выбрать другой вариант - получение в кассе, система не позволяет. Это можно сделать только в отделении. Поэтому, заблаговременно, необходимо прийти в отделение и отказаться от продления депозита. При этом оператор должен указать, что деньги будете получать через кассу. Далее, через Приват24 заказываете наличные. Приходите получать и опять к оператору. Там закрывают депозит и только после этого идёте в кассу. Если сумма с центами или не будет мелких - выдадут ``хвостик`` гривнами . Вообщем, как обычно у Привата - всё для людей.
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