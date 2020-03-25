Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36

Но своего с этой акцией могли и добиться. Многие, на всякий случай, до 26 числа наличку снимать не будут в надежде на 800 грн кешбека

Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.

- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.